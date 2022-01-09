強勢美元讓其它貨幣失色已經許久，唯有新台幣仍穩站最強亞幣，國人十分迷惘，倒底該不該買美元作為資產配置分散？外銀外匯交易室就總體經濟情勢評估，美元在2022年上半年應會維持強勢盤整，要有感反轉弱勢要待及下半年；需注意的是，這情況不等於「反之亦然」：不是說新台幣對美元匯率在2022年上半年走弱、下半年回頭，新台幣的強弱決定於外資的淨匯入，和海外台商資金回流的速度。

新台幣對美元匯率，已持續超過三個月站在27字頭，從匯市技術面來看，台幣匯率年均價已到27.9075，半年均價27.7894，和最近匯市交易日1/7的收盤價27.69，僅相差0.9角，以匯市短期投資為重、看價不超過六個月的慣例，反映出目前的匯價相當接近中長期平均，再出現走升的匯價都是「過頭了」，用超強台幣買進強美元，一點都不吃虧，待及下半年美元走弱，台股對外資仍具吸引力、持續淨匯入下，新台幣照樣強勢。

2022年開盤美元指數（DXY）持續走升，美國10年期公債殖利率亦達到2021年11月25日以來的最高水平，然而才一周時間又轉頭下跌，銀行外匯交易員分析，評估美元、美股在第一季維持在高原的區間波動。富蘭克林證券投顧表示，美國官方對Omicron變種病毒無意進一步升級防疫措施，有助緩和市場對疫情擔憂，但通膨的擔憂卻持續升溫，12月FOMC會議紀錄顯示Fed可能加快升息，一向是鴿派的聯準會成員立場轉變支持升息，超出市場預期，預計Fed在看到通膨明顯下滑前可能都會保持偏鷹立場，進而支撐美元表現，預估美元指數區間波動將落在95～97。

渣打銀行財富管理估計，97.8會是美元指數的壓力區，2022年上半年的聯準會升息估計會繼續支持美元反彈，渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪認為，一旦全球的經濟前景穩定，許多國家會跟進美國升息，「誰的升息速度快，貨幣就會相對美元持穩」，估計加幣、紐幣升息速速度快會優於澳幣。歐系貨幣的歐元、英鎊上半年測試底線的1.10、1.30。