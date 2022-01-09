成功蟬聯台灣企業甲級聯賽的最佳球員，中華男足隊長吳俊青與去年的不同之處，是在頒獎時多了一聲甜滋滋的「把拔」。原來青仔今天帶著妻女出席中華足協舉辦的年度頒獎典禮，還透露快兩歲的女兒最大興趣不是看卡通，而是陪他一起看英超聯賽轉播。

「她可以看半場45分鐘喔！」有女萬事足的吳俊青笑說，女兒不但喜歡跟他一起看足球賽，個性也很好動，「就像是運動員的小孩。」未來女兒若喜歡踢球，青仔覺得是很好的事，也會全力支持。

吳俊青去年隨中華男足與母隊南市台鋼出征國際賽，比賽加回國隔離就離家兩個多月，今天帶著妻女出席頒獎典禮，分享他連莊年度最佳男足球員的喜悅。但在去年率領台鋼連兩年稱霸企甲後，青仔和母隊在續約交涉上並未取得共識，選擇與台鋼分道揚鑣、各自祝福。

「新東家有幾個選擇，還在評估，但球員身分今年一定會繼續，希望下周就能有結果告訴大家。」吳俊青雖然離開台鋼，不過在頒獎典禮上仍多次感謝前東家，並稱呼榮膺年度最佳男足教練的羅智聰為「恩師」，羅智聰也在致詞中肯定吳俊青對台鋼2連霸做出的寶貴貢獻。

企甲冠軍台鋼抱走最佳球員、最佳教練與金手套（潘文傑）、金靴獎（馬可）等4項個人獎，其中3度穿上企甲金靴的馬可透露父親今晨辭世的不幸消息，讓盛裝出席的他帶著哀戚卻也驕傲的心情獲獎。

潘文傑抱走象徵最佳守門員的金手套獎，但他跟吳俊青一樣未與台鋼續約。潘文傑表示，也想到其他地方試試自己的能耐，幫助其他球隊奪冠，落腳處等確定再向外界報告，也希望今年三十而立，還有機會實現旅外夢想。

游銘訓（右）從國際裁判退役，獲中華足協理事長邱義仁頒獎表彰其優秀貢獻。（中華足協提供）

★2021年中華足協年度頒獎典禮得獎名單

草根發展獎：台灣電力公司足球隊、GWO台灣外籍工作者發展協會

年度最佳男子裁判：游銘訓

年度最佳男子助理裁判：郭展佑

年度最佳女子裁判：王婕

年度最佳新人裁判：楊昌倍

終身貢獻獎：蔡漢湖

優秀國際裁判表彰：游銘訓（國際裁判）、許閔毓（國際助理裁判）

最佳教練獎：南市台鋼羅智聰（男足）、台中藍鯨呂桂花（女足）

金靴獎：南市台鋼馬可（男足）；花蓮女子譚汶琳、台中藍鯨田中麻帆、台中藍鯨賴麗琴、高雄陽信李綉琴（女足）

金手套獎：南市台鋼潘文傑（男足）、花蓮女子洪琳（女足）

年度最佳球員：南市台鋼吳俊青（男足）、高雄陽信若林美里（女足）