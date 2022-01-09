台中葳格太陽9日持續在台體大主場出賽，面對賽前同樣3連敗的桃園雲豹，太陽展現必勝決心，洋將桑尼（Sani Sakakini）與亞洲外援何喬登（Jordan Heading）合攻45分，加上本土後衛丁聖儒的穿針引線，終場101比74止敗，結束連3周的主場賽程。

太陽連3周「背靠背」的主場賽程，確實對球員體能造成負擔，丁聖儒就說：「我們第1節進攻不在節奏上，可能是因為昨天真的累了，所以進入狀況比較慢，但第2節就慢慢找回防守強度，才漸入軌道。」

太陽首節雖以16比17落後，但第2節拉出33比23優勢，更在下半場拉開比數，越打越順搶下勝利。葳格太陽總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後更指出贏球關鍵，「對方的洋將威廉斯（Troy Williams）上場拿38分，但這場我們靠著防守只讓他得到11分，我為所有防守他的球員感到驕傲。」

卡米諾斯總結3周主場賽事，「我們擊敗過聯盟最強的2支球隊，還和台啤英熊2度拉鋸才惜敗，我們有打退所有球隊的能力，但我們還有很多要努力與進步的地方，我們會持續推進自己。」卡米諾斯更特別感謝熱情的台中球迷連續3周來為太陽加油，這對球隊意義重大。

桑尼全場拿下23分，何喬登則有22分演出，求學階段曾在台中成長的何喬登將台中視為他第2個家鄉，這3周在主場出賽，也讓何喬登感觸良多。他說：「在台中打球超級有趣，很久沒回來，我很感恩有這樣的機會，我也見到很多老朋友，非常開心能回來，也感謝球迷的支持。」