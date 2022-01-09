台中市第二選區補選及台北市中正萬華區罷免結果出爐後，幾家歡樂幾家愁。資深媒體人黃光芹指出，顏寬恒敗選也就罷了，國民黨還輸掉罷免案，「不是林昶佐僥倖，而是國民黨繳械」。她還指出，國民黨黨主席朱立倫的失能已無法以戰力多寡來，應該要召集醫生來會診了。

對於今天兩場投票結果，國民黨方面由文傳會主委兼國民黨發言人凌濤出面說明。至於黨主席朱立倫確定不會親自出席記者會。民進黨秘書長林錫耀則表示，這次的選舉顯示，沒有正當性的罷免不會獲得民眾支持，台灣社會用選票展現態度。

黃光芹今天(9日)在臉書上表示，「國民黨故意失荊州」，顏寬恒五區全輸也就罷了，國民黨連罷免都輸了，不是林昶佐僥倖，而是國民黨繳械。

黃光芹指出，罷免前林郁方說，要罷掉林昶佐很容易，因為2020年他在中正區拿了29579票，贏林昶佐1781票，雖然萬華區他輸林昶佐7197票，但是徐立信是藍的，那邊還有14960，足可拿下這個戰場。結果，罷免的同意票，在中正、萬華兩區，腰斬成13929和29411票，比反萊豬的32866和36009票，更是差了許多。虧得中正區還是藍的票倉，票投得不夠，連5萬8756票的門檻都跨不過。

黃光芹直言，朱立倫在這兩場戰役中缺席，或可說找不到戰場。他的失能已無法以戰力多寡來論。歷來没看過這樣的情形，已應召集醫生合力會診了。