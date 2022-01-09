中二選區立委補選9日完成投開票，依《選罷法》規定，補選得票要達29513票才能拿回20萬元保證金，選舉結果只有當選者民進黨林靜儀及最高票落選的國民黨籍顏寬恒達標，其餘3人將被沒收。

中二選區1至5號分別為台灣股票黨張烱春、無黨籍林金連、無黨籍李昇翰、民進黨林靜儀、國民黨顏寬恒。

依《選罷法》第32條規定，登記為候選人時，應繳納保證金，立委選舉保證金20萬元，原則上於當選人名單公告後30日內發還保證金。

但發還有條件限制，候選人得票數要達該選舉區總選舉人數（需扣除依戶籍法第47條第4項及第5項規定戶籍逕為遷入該戶所之選舉人人數）的1／10，才得領回保證金。

依此規定，中二選區補選得票要達29513票，才能拿回20萬元保證金，選舉結果，只有當選者民進黨林靜儀及最高票落選的國民黨籍顏寬恒達標，其餘3人包括台灣股票黨張烱春、無黨籍林金連、無黨籍李昇翰，保證金20萬元將被沒收。