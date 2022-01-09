日本前桌球選手、「前台灣媳婦」福原愛去(2021)年3月爆婚外情，同年7月與台灣桌球好手江宏傑離婚，形象因此一落千丈；近日更傳出在今年元旦閃婚高壯男「橫濱大谷翔平」，引起台日兩地網友齊聲砲轟。不過，福原愛似乎不受外界議論影響，仍持續更新抖音，日前更疑似曬出「男友視角」的影片，雖然臉上戴著口罩，仍不難看出幸福洋溢的表情，這般景象也被大陸網友投以祝福。

福原愛鬧緋聞遭台日網友砲轟，IG、臉書都已很少使用，近期轉而活躍於微博、抖音。日前她更新了抖音，發布了26秒的影音，從畫面中可見，東京街頭正飄著細細雪花，福原愛全身包緊緊人走在前方，戴著口罩的她頻頻回頭，甚至回眸對掌鏡者露出微笑，滿滿的「男友視角」；值得一提的是，福原愛穿的黑色外套正巧是跟橫濱男約會時穿的外套，不禁讓人聯想到：掌鏡者是否就是福原愛的新歡－－高壯男「橫濱大谷翔平」？

福原愛發布的26秒抖音影片中，東京街頭正飄著細細雪花，她頻頻回頭滿滿「男友視角」（圖／截取自福原愛抖音）

福原愛也在抖音上開心寫道：「昨天東京下了2022年的初雪，大家的地方也有下雪嗎？新的一年要順順利利的，天冷注意保暖哦。」雖爆出再婚風波，但「小愛、愛醬」仍有許多粉絲表達支持，影片也吸引不少大陸鄉民留言：「我們愛你，願愛醬被世界溫柔以待」、「回眸一笑百媚生」、「愛醬拍得太好看了」、「此時一位男子在螢幕前傻笑」、「新的一年繼續美麗」，可見仍廣獲大陸粉絲喜愛。

福原愛發布的26秒抖音影片中，東京街頭正飄著細細雪花，她頻頻回頭滿滿「男友視角」（圖／截取自福原愛抖音）

福原愛去(2021)年底時被日媒爆料，她回到日本開始工作後，住在去年3月以日幣3億元（約台幣7,300萬元）買下的東京豪華公寓裡，斷開江宏傑後，順勢把高壯男扶正。根據知情人士透露，福原愛就算被爆出婚外情，也一直與高壯男有聯繫，當時尚未離婚的高壯男偶爾也會去福原愛家；而福原愛則是在高壯男離婚後，才正式與對方交往。

日媒《女性自身》近期針對「2021年出軌名人」調查，票選出「2021年不能原諒的不倫戀」，前桌球國手福原愛輾壓其他對手，拿下第一名。