台中第二選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案9日舉行，面對兩場戰役雙輸，藍營內傳出不滿聲浪。媒體人吳子嘉認為，2022對國民黨會是不利的開始，民眾黨可能會趁勢而起。

有網友9日在《董事長開講》網路直播節目問到，年底市長選舉，還有機會教訓民進黨嗎？如果決戰點是桃園，有哪一個候選人可以經得起這種抄家滅族的攻擊？吳子嘉認為，按照國民黨中央的領導方式跟領導能力來看，2022對國民黨會是不利的開始。

吳子嘉覺得，大家已經看到民進黨的作業模式，全黨動員，拚命跟你殺到底，所有可能的手段拿出來用，這本來是政黨生存的方式，可是看到的是，國民黨並沒有能力阻擋，這是確定的，藍營基本盤還在，可是朱立倫卻沒有能力領導，因此藍軍在分裂的情況下，民眾黨主席柯文哲看到這一點，一定會趁勢而起。

吳子嘉甚至認為，若他是民眾黨的核心人物或幕僚，他會想辦法去切割藍盤，把藍盤裡的白色這塊拿過來，讓民眾黨重新再起，這恐怕會造成藍軍分裂的現象，而得利的會是民進黨，民進黨的席次也會因而增加。