今天在NBA場上溜馬以125：113擊退強敵爵士，陣中大將沙波尼斯(Domantas Sabonis)狂砍42分，此外剛回歸老東家不久的「舞王」史蒂芬生(Lance Stephenson)再度繳出瘋狂表現，送出生涯最高的14次助攻，加上前一場狂轟30分的表現，史蒂芬生重返溜馬可說是打出巔峰時期水準。

Lance Stephenson 16 pts 6 rebs 14 asts vs Jazz 21/22 season https://t.co/LQNmqgft6h @YouTubeより — p (@res246) January 9, 2022

此戰史蒂芬生出賽近30分鐘，砍下16分6籃板14助攻4抄截全能成績，投籃命中率58.3%、外線33.3%、罰球50%，全場只有1次失誤，場上正負值高達+14，為全場最高，甚至還比下狂砍42分的沙波尼斯，他的正負值為+13，另外14次助攻則創下生涯新高。

而在前一場對籃網的比賽中他狂砍30分，其中有20分來自首節，全場投籃命中率63.2%、外線50%、罰球100%，近2戰全面爆發。目前他一共為溜馬出戰4場，平均上場22.8分鐘，砍下14.3分3籃板6助攻1.3抄截，投籃命中率55.8%、外線31.3%、罰球80%，相當不錯。

20 points.

8-9 shooting.

4-5 from deep.



In one quarter.



Lance. Stephenson. 🤯 pic.twitter.com/kaNyZvlniZ — NBA (@NBA) January 6, 2022

史蒂芬生本季先獲老鷹青睞，簽下10天短約，在老鷹期間他為球隊出賽6場，獲得11.7分鐘上場時間，場均只有1.8分2.5籃板1.8助攻，投籃命中率38.5%，在走完10天約後老鷹就放棄了他，不過老東家溜馬立刻伸出援手，而披上溜馬球衣的他頓時找回巔峰身手，令人相當驚艷。