新店中央路晚間發生轎車與腳踏車碰撞事故。（民眾提供）

新北市新店區中央路今（9日）晚7時許發生自小客車與腳踏車碰撞交通事故，82歲施姓男子倒地當場失去生命跡象，緊急送往新店耕莘醫院急救，不幸仍於晚間8時35分宣告搶救無效。

據了解，事發時自小客車駕駛67歲桂姓男子沿中央路往中正路方向直行，施男騎乘腳踏車自右側路旁起步，在通過中央、百忍街口時與桂男自小客車碰撞，施男倒地不起，送醫後仍告不治。

警方對自小客車駕駛進行酒測，酒測值為0，詳細事故原因正在釐清中。