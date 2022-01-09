轎車擦撞腳踏車老翁 新店8旬翁送醫急救不治 22:262022/01/09 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店中央路晚間發生轎車與腳踏車碰撞事故。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新店中央路晚間發生轎車與腳踏車碰撞事故。（民眾提供） 新北市新店區中央路今（9日）晚7時許發生自小客車與腳踏車碰撞交通事故，82歲施姓男子倒地當場失去生命跡象，緊急送往新店耕莘醫院急救，不幸仍於晚間8時35分宣告搶救無效。 據了解，事發時自小客車駕駛67歲桂姓男子沿中央路往中正路方向直行，施男騎乘腳踏車自右側路旁起步，在通過中央、百忍街口時與桂男自小客車碰撞，施男倒地不起，送醫後仍告不治。 警方對自小客車駕駛進行酒測，酒測值為0，詳細事故原因正在釐清中。 高雄砂石車拒檢 警開4槍攔查 BMW行經路口發生擦撞 右側車門全凹 路旁3機車也遭殃 #自小客車 #腳踏車 #中央路 #駕駛 #施男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 妻無照硬開車上路慘撞騎士 丈夫頂罪下場GG 15:292022/01/09 社會 屏東行車釀糾紛 惡煞持球棒怒毆騎士遭逮 17:512022/01/05 社會 怵目驚心！金門后湖段小客車爆胎自撞 車頭全毀駕駛一度受困 16:142022/01/07 社會 新莊偵查隊長酒駕遭拔官 3萬交保 04:102022/01/05 社會新聞 新北一家3口租車遊台東 疑疲勞駕駛自撞釀1人OHCA 17:262022/01/08 社會 合歡山驚見火燒車！台14甲鳶峰路段 廂型車狂燒6人逃生 14:362022/01/09 社會 酒駕猛撞中投公路護欄 車頭遭「切西瓜」氣囊炸開駕駛慘死 11:102022/01/08 社會 新北70多歲嬤開車突暴衝 車頭撞爛「頭全血」急送醫 12:432022/01/05 社會 免費遊園專車 暢遊太魯閣3路線 04:102022/01/05 地方新聞 不爽被長按喇叭 2男子台中街頭上演全武行 15:142022/01/05 社會 F-35空前機腹著地緊急迫降 專家指駕駛反應太意外 15:432022/01/05 軍事 社會熱門新聞 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 24歲鮮肉閃戀48歲美魔女 同居隔天1異狀揭她恐怖身分 - 社會 孕妻酒後半裸陳屍新店摩鐵已相驗 貧窮夫妻悽慘身世曝光 - 社會 棄養比特犬闖屋咬死貓 頸部撕裂照曝 主人哭崩：沒顧好你 - 社會 「媽媽上衣短於15公分」考倒小二生 她PO性感照證明 網全嗨爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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