民進黨在中二選區立委補選和罷昶案中雙贏。蔡英文總統今晚表示，補選、罷免案都已經結束了，此刻面對新一波本土疫情，我們最重要的任務是全力穩住疫情，中央地方會持續加緊防疫，台灣還有很多考驗，我們都要繼續團結努力，一起克服各種挑戰。
蔡英文在臉書表示，今天台中第二選區舉行立委補選，她要恭喜林靜儀當選，也謝謝她在這段日子的努力，最終獲得鄉親的肯定。我相信林靜儀在接下陳柏惟的棒子後，一定會盡全力照顧中二選區的鄉親，「我們也會全力支持她」。
同時，台北市中正萬華立委罷免案結果出爐，她說，林昶佐也繼續留在國會，希望他為中正萬華的選民、為台灣繼續加油。她要謝謝所有出來投票的民眾，為台灣的民主盡一份心力，守護台灣的民主。
蔡英文強調，補選、罷免案都已經結束了，此刻面對新一波本土疫情，我們最重要的任務是全力穩住疫情，中央地方會持續加緊防疫，也請大家盡快接種疫苗。台灣還有很多考驗，人民更期待我們對於接下來的經濟發展、能源轉型、國防安全和外交工作等繼續打拚，我們都要繼續團結努力，一起克服各種挑戰。
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