桃機群聚案持續延燒，面對Omicron變種病毒來勢洶洶，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，美國兒科醫師們近日發現，Omicron對5歲以下的兒童有嚴重威脅，最常見的表現方式就是「哮吼」，並點出Omicron與 Delta不同之處，有2種狀況要特別注意。

吳昌騰在粉專指出，根據美國兒科醫學會報告，截至12月30日的一周內，已超過32萬5千多例兒童確診新冠，達到有史以來報告的最高病例數。以西雅圖兒童醫院為例，西雅圖兒童醫院這段時間，兒童COVID-19檢測陽性率高達21%，比Delta流行期間的平均水平1%-3%高出許多。

截至今年1月1日，在美國每10萬名4歲以下的住院兒童中，就有超過4名是因感染了COVID-19，這個數據是一個月前的兩倍，更是去年同期的三倍左右，美國兒科醫師近期發現，Omicron變種病毒對5歲以下兒童的主要表現方式就是哮吼，兒童常見症狀如下：

1. 類似刺耳狗吠的咳嗽(哮吼)

2. 呼吸困難

3. 聲音嘶啞

4. 輕微喉嚨痛

5. 流鼻涕或鼻塞

6. 發燒

吳昌騰指出，依據Omicron病例的早期報告，它與Delta不同的地方是，感染Omicron的病人會顯得更疲勞，更容易疲倦，而且Omicron影響呼吸道的位置較高，也複製得更快，因此影響肺部的嚴重程度較低，感染Omicron的表現也比較不會是肺炎。

此外，根據美國CDC分析，Omicron 的四種最常見症狀是咳嗽、疲勞、鼻充血和流鼻涕，尤其兒童感染Omicron的症狀與流感更為相似，若有喉嚨痛、流鼻涕、頭痛、發燒和咳嗽症狀時要特別注意，最好趕緊就醫檢查。