選戰落幕，副總統賴清德今晚表示，這些日子以來的紛紛擾擾，終於能在今天畫下休止符，而台灣也該是收拾內耗紛爭，繼續向前的時刻了。年節前的疫情控制是當前大事，選舉已經結束，「就讓我們團結彼此，守護台灣，繼續向前」。

賴清德今晚在臉書表示，民主的真諦，在於竭盡努力爭取更多的支持，也要持續傾聽不同意見的聲音。不管是中二選區補選或萬華中正罷免，都在艱困中走到了令人欣慰的結果。「感謝這兩個選區的選民，讓台灣的民主再一次贏得勝利」。

他說，這些日子以來的紛紛擾擾，終於能在今天畫下休止符，而台灣也該是收拾內耗紛爭，繼續向前的時刻了。臨危上陣受到鄉親託付的林靜儀，一定會在國會全力以赴，回應大家對新局的期待，讓台中展開新格局，不負鄉親所託。

賴清德指出，萬華中正的鄉親，也留下正直不屈的立委林昶佐，罷免沒過門檻，我們守住了努力與勇敢，也清楚的表達國人對報復式罷免這種耗損民主能量行徑的厭惡。

他感謝選民用智慧與選票，撥開雲霧、止紛休爭，民主路程漫長而艱辛，我們穩步前行，而國家的內外挑戰接踵而至，年節前的疫情控制是當前大事，「選舉已經結束，就讓我們團結彼此，守護台灣，繼續向前亅。