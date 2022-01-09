台中市第二選區立委補選及台北市立委林昶佐罷免案今天投票結果出爐，對於2022台北市長選戰可能人選的可能影響，前民進黨立委郭正亮分析認為，不管是桃園或是台北市，從現有已公布的民調來看，都是衛福部長陳時中的數字最高，至於前副總統陳建仁沒有在想市長的，把人家看太低了，立委林昶佐也不可能。

對於立委林昶佐去年曾表示例為屆滿後「選台北市長也是其中一種可能」。此外，外界過去也曾看好，國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、前台中市長林佳龍、前副總統陳建仁、現任台北市副市長黃珊珊，角逐下一屆台北市長。值得注意的是，陳時中近日曾表態「只想選台北市」，掀起不少討論。

郭正亮9日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，陳時中最大的問題就是，不知道疫情會拖多久，因為過完年可能3、4月就要敲定了，民進黨內也一定會做很多民調，如果屆時疫情仍然未降溫，陳時中會方便離開指揮中心嗎？他真的走開，恐怕很多人會不以為然，即使王必勝可以接掌指揮中心，但大家還是對陳時中比較熟悉。郭正亮並指出，據了解，陳建仁沒有在想市長的，把人家看太低了，因為他畢竟已經當過副總統了，他不可能選市長了啦！

郭正亮坦言，從現有已公布的民調來看，都是陳時中的數字最高，不管是桃園或是台北市都是如此，又本來大家就有討論，台北市要贏比較有難度，因此桃園還是比較重要。但也有一說認為，鄭文燦因為黨內地位比較特殊，所以評估陳時中應該去桃園選，也確實陳時中的民調比較好，因為他的知名度實在太高了，每天下午的記者會連續開近2年，誰會不認識他？

郭正亮坦言，陳時中唯一的缺點就是年紀，因為當年前總統陳水扁選台北市長不到40歲，至於林昶佐是否有機會？郭正亮則認為，林昶佐沒進民進黨，且剛經歷罷免，不可能是他，所以為什麼台灣的直轄市長年紀，第一任大部分都是55歲以下，尤其是台北市、台中市、高雄市等，社會對這部分還是會有一定的要求，所以外界對陳時中選桃園的呼聲才會越來越高。至於林佳龍，郭正亮說，他應該是很有意願的。