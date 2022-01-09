日本共同社報導，日本決定不再推動RQ-4全球鷹無人偵察機的採購案，一方面是該機種過於昂過，而且性能單一只能偵察。

報導稱，消息人士還表示，其實日本原先就對全球鷹興趣不高，也曾經向華盛頓表示不購買全球鷹的態度，但是擔心此舉會激怒美國總統川普，導致不必要的麻煩。如今川普已卸任，這個理由也就消失了。

2014年，平壤發動第3次核試驗，日本防衛省提出購買全球鷹無人機來監控北韓的軍事設施的計畫案。然而，該計畫在一開始就受到質疑，一名防衛省官員就提到，即使是無人機，飛到其他國家的領空進行軍事偵察飛行，本來就是不切實際的。

因此，旦本防衛省設想使用全球鷹在東海進行遙測監視，東京與北京存在領土爭端，但是若要將RQ-4修改成海上觀察，又增加很多額外費用。

日本航空自衛隊也試算引進全球鷹的潛在成本，他們發現假如在今年 3月開始在青森縣三澤基地部署全球鷹，那麼3架全球鷹的成本是613億日元（146.6億新台幣），而操作和維護費用是每年130億日元(31.1億新台幣)；保守估計全球鷹服役20年，那麼總成本就是2637億日元(631億新台幣)。

而且當時的防衛相河野太郎還發現，日本向美國計畫購買的RQ-4，是美國空軍計畫退役的款式，因此很可能引進後不久，主要零部件就會逐步停產，屆時維護成本必然增加。

再加上日本還有其他預警機與海上觀察機可以擔任類似的任務，不需要引進性能過於單一的全球鷹，於是確定取消訂單。