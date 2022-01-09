少女因翹家無處可去，被男友的好友收留後，2人竟在租屋處吸食笑氣並發生關係，她日後一口咬定當時遭對方強灌笑氣並性侵，檢方認定不起訴。（資料照，非當事照片）

台北1名15歲少女小芳（化名）因翹家無處可去，被男友的好友收留後，2人竟在租屋處吸食笑氣並發生關係，小芳日後一口咬定當時遭對方強灌笑氣並性侵；不過檢方發現小芳說詞前後反覆，且她與對方發生關係後還住在該處數日，不像遭性侵的反應，最後以罪證不足不起訴，小芳日後申請再議遭高檢署駁回。

檢方指出，小芳年僅15歲，去年因為翹家無處可去，被男友安排在1名朋友的租屋處借助，她在該處住了3天後回家，日後她卻向該朋友提告遭性侵；小芳稱當時遭對方拿氣球灌笑氣讓她吸食，她一連吸了5顆氣球後全身癱軟，之後就遭對方硬上，她雖極力反抗，並用手護住下體，但最後仍不敵對方力氣遭性侵得逞。

而挨告的友人到案說明稱，當時是小芳自行灌笑氣吸食，2人並非在小芳意識不清時發生關係，當下小芳也同意性交，且他並不知道小芳的真實年紀，僅以對方外表判斷已成年；檢方之後比對小芳警詢時與偵訊時的證詞，發現小芳原本稱與男子獨處，後來又改口現場另有2名男子，說詞前後不一。

此外，檢方發現小芳稱遭到性侵的當天，事後小芳仍住在對方家中，與被害者想逃離該處的心態不同，且驗傷報告中小芳僅處女膜有陳舊性裂傷，身體各處均未有明顯外傷，不像是遭到脅迫、強壓方式性侵，最後認定男子罪嫌不足不起訴；小芳之後申請再議遭高檢署認為全案調查完備，予以駁回。

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