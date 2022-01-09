台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案未過關，美麗島電子報董事長吳子嘉預測，林昶佐下次絕對不敢選舉了，在中正萬華區絕對人間蒸發、不敢再參加選舉了。

台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案今日投票，全區218個投開票所，同意罷免票僅5萬4813張，差距門檻5萬8756票僅只差3943票之遙，但最終宣告失敗，不同意票則有4萬3340張票，總體投票率達41.9％，同意票得票比率為23.32％。(最終票數仍須以中選會公告為準)

其中，萬華區同意票為35688票，不同意票為29411票；中正區同意票為19125票，不同意票為13929票。而林昶佐2016年立委選舉得票數為82650票，2020年立委選舉得票數為81853票。

林昶佐得知罷免失敗後，在下午5時30分發表談話表示，中正萬華守住了，明天回到崗位上，把份內工作按照計畫完成，請大家繼續給我們鞭策。林昶佐強調，真的很感謝，因為如果是靠他自己跟團隊自己打拚，沒有辦法守住，感謝這個多人陪伴、幫忙。

至於林昶佐未來是否再參加中正萬華區選舉？美麗島電子報董事長吳子嘉9日在《董事長開講》網路直播節目中預測，林昶佐下次絕對不敢選舉了，在中正萬華區絕對人間蒸發不敢再參加選舉了。