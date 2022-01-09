前年因為疫情沒能實現旅歐夢想，來台灣踢球的女足好手若林美里卻機緣巧合，實現了「台日友好」的佳話，去年她以隊長身分帶領高雄陽信拿下木蘭聯賽第3名的最佳成績，用159公分的身高成為聯賽的頭槌進球王（3球），更於今天榮膺年度最佳女子球員，準備將她的台灣之旅推進到第3年。

「去年賽季開始的時候，完全沒想到能拿最佳球員這件事情，但球隊當時設定的目標就是要拿下聯賽前3名，這個目標無論如何都要想辦法和隊友一起達成。」若林表示，隨著球季進行，意識到自己必須要表現得更好，才能幫助球隊達成目標，最後獲獎當然也是全隊的功勞。

若林美里在頒獎典禮上感謝隊友在比賽和生活上的幫助。（李弘斌攝）

若林美里在木蘭聯賽球季結束之後，原本要於7日搭機返日，結果被中華足協通知獲獎，她連忙改機票參加頒獎典禮，還戴著有「台日友好」字樣的口罩歡欣出席，日本《共同社》記者也到場訪問。

回想來台灣踢球這段神奇旅程，若林表示，原本計畫只來3個月，沒想到經歷了非常多的事情，「結果成了我人生最豐富的3個月！」去年決定留在高雄陽信再次挑戰，雖然個人與團隊都繳出漂亮成績單，但風光背後也有更多不為人知的辛苦，原來若林去年8、9月間曾因胃痛住院，兩天前她才在社群網站上披露。

「因為當時還在賽季中，所以沒有公開，後來決定公開的理由，是作為一個在異鄉工作的外國人，說實話蠻辛苦的。」若林說自己常在社群網站上發表許多看起來蠻開心的訊息，但辛苦的部分其實也很重要，更應該給大家看到，尤其在海外辛苦踢球的足球員非常多，「公開那些照片可能會讓大家有些擔心，只是希望給大家看到當初比較辛苦的那一面，是這樣不斷激勵自己在台灣奮鬥。」

據了解，去年疫情升級致使木蘭聯賽暫停期間，求好心切的若林想要保持訓練和比賽狀態，給了自己很大的壓力，才因胃潰瘍等症狀住院。結果她熬過那段身心低潮，在復賽後繳出亮麗演出，也讓這座最佳球員獎更顯珍貴。

若林也開心宣布已和高雄陽信續約，本周二返日，預計2月9日就會回台報到。「能否把2020年的成果繼續下去，甚至變得更好，本來就是很不容易的任務。目前包括今年總教練是誰、哪些球員會留下，也都還沒有辦法確定，但我希望今年是變化、進化的一年，不管是個人或球隊，想拿下冠軍的目標是一樣的！」