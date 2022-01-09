紡織族群股王儒鴻（1476）2021年12月營收超亮眼，以超越市場共識15％且刷新歷史新高表現，劃下年度完美句點，摩根士丹利、大和資本、花旗環球、瑞信、美銀證券五大外資同聲喊買，目標價最高看千元外，花旗環球還開啟戰術性焦點股追蹤（Catalyst Watch），堪稱非科技股之光。

瑞信證券日前重新評估紡織製鞋族群的基本面，認為2021年受制於新冠肺炎疫情導致生產活動波動不順，以及物流有所限制後，更多訂單遞延到2022年，估計紡織製鞋族群營收經過2021年僅年增8％後，2022年將增長27％，同期間的獲利更將從年增4％，勁揚到大增57.4％，其中，儒鴻將因越南生產變數消除與印尼新廠加速擴產帶動，獲利出現明顯好轉，因而將投資評等升為「優於大盤」，也把推測合理股價調升到750元。

大和資本證券基於看好儒鴻產能利用率、生產效率加溫，越南當地的勞工返工率趨於正常，尤其訂單能見度已延續到2022年，同樣給予750元推測合理股價。

花旗環球證券對儒鴻基本面相當讚賞，認為儒鴻繳出令市場大吃一驚的優異營收後，不可忽略伴隨營收規模加大、產品組合升級而來的毛利率上升利多，這將會進一步推高獲利潛在噴發空間，給予777元推測合理股價。

儒鴻除了12月營收極為耀眼，根據經營管理階層看法，尚有價值約6億元的產品訂單在手，將於本月出貨。摩根士丹利證券賦予儒鴻的推測合理股價，為外資圈最高的1000元。