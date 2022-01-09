為了解食用酪梨對腹部脂肪累積與血糖的影響，美國伊利諾大學組成的研究團隊，遴選100多名成年人並針對腹部脂肪、胰島素抗阻與口服葡萄糖耐量(OGTT)，進行為期12週的實驗；結果發現，雖然參與者的OGTT沒有獲得改善；但女性參與者的內臟脂肪與腹部脂肪都隨之減少。

這份研究已刊登於2021年9月份的《營養學期刊》。論文指出，肥胖與體重超重已成為美國公共衛生的重大挑戰，更影響70%以上的成年人。腹部脂肪的累積往往是代謝功能障礙的觀察指標。相較於腹部皮下脂肪，內臟脂肪與肥胖相關代謝疾病更為密切，甚至容易引發第2型糖尿病。

儘管飲食控制是最有效的減肥與防止糖尿病手段；但對大多數人來說，長期飲食控制並維持體重減輕，無疑有較高難度。因此，如何不依賴低熱量飲食與減肥下，又能降低糖尿病的危險因子，引起研究團隊興趣。

酪梨是一種富含膳食纖維與單元不飽和脂肪酸(MUFA)，而這兩種營養素對於代謝健康頗有益處。一顆新鮮的酪梨富含13克的MUFA、10克纖維與類胡蘿蔔素等成分。由於飲食中富含MUFA與纖維的人，往往發生肥胖與第2型糖尿病的風險較低，也因此酪梨能否在減少脂肪囤積與糖尿病風險發揮作用，引起研究團隊注意。

現有文獻證實，有食用酪梨習慣的人往往腹部脂肪較低；另一項長達11年的研究中，發現習慣吃酪梨的人體重較不容易增加，超重與肥胖的風險也較低。酪梨能改善代謝，而代謝往往與胰島素抗阻、胰島素敏感甚至是糖尿病有關；那麼，食用酪梨是否能改善糖尿病風險，現有文獻卻無法說明。

為評估食用酪梨對腹部脂肪累積、胰島素抗阻、OGTT與β細胞功能的影響，研究團隊遴選105參與者接受為期12週的實驗。所有參與者年齡介於25至45歲，身體質量指數大於等於25kg/m2。其中，女性占61%。

實驗組總人數53人，男性每天吃一顆175克的酪梨，女性則食用140克的酪梨；對照組52人，雖然吃同樣的熱量、營養元素相當的飲食，卻不食用酪梨。

研究團隊利用骨質密度與身體組成成分分析儀(DXA)，評估內臟脂肪組織、皮下脂肪組織，以及兩者之間的比率。藉由測量空腹血糖與胰島素，評估胰島素抗阻的結果；研究團隊還利用OGTT，評估胰島素敏感性與β 細胞功能，再透過「共變異數分析(ANCOVA)」進行組間變化比較，並做出性別二次分析。

結果發現，男性參與者的腹部脂肪、內臟脂肪與血糖數字，都不會因為食用酪梨而產生顯著而有意義的差異。但是，在女性參與者中，相較於沒有食用酪梨的參與者，每天攝取酪梨的女性不但腹部皮下脂肪囤積明顯減少，連內臟脂肪也隨之減少。

研究團隊表示，這項實驗的目的不再於減肥，而是了解食用酪梨對脂肪累積的方式有何影響。畢竟，脂肪在人體哪裡囤積，對健康有很大的影響。累積在皮膚下的稱為皮下脂肪；累積在內臟的被稱為內臟脂肪。內臟脂肪較高的人，往往糖尿病風險也較高。這項研究顯示內臟脂肪的比例會隨著酪梨的食用而改變。

研究團隊表示，未來會繼續研究腸道與身體健康的關係，進而更完整理解吃酪梨對身體代謝的影響。