台積電法說會將在13日強勢登場，剛好台股遭逢新一輪新冠肺炎疫情考驗，市場信心頓受衝擊之際，對台積電法說會報佳音的期待感，成了多頭寄託所在，樂觀派法人正陸續聚焦：營收年增拚上25％、資本支出可望破400億美元、毛利率上升的三利多，持續看好台積電股價助台股抵禦疫情壓力。

台積電上半年受惠於晶圓代工漲價，下半年又有5奈米製程市占揚升利多，2022年全年營收年增超過二成早成內外資大型研究機構共識。摩根大通證券預期，輝達新的人工智慧（AI）、GPU平台晶片，將有八成比例採用台積電5奈米製程，遠高於前代的35～40％，高通旗艦系統級晶片（SoC）也會轉投台積電陣營。摩根大通把對台積電營收估計值拉上年增25％，凱基投顧更看好5奈米製程2022年營收占比衝上三成，將帶動整體營收年成長26％。

短期而言，基於晶圓代工價格調漲加持，各大外資券商估計台積電2022年第一季營收將季增2～5％之間，比起過去五年季衰退約一成的狀況，明顯好轉。

凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出，台積電訂單能見度清晰，5G系統級晶片、高效能運算（HPC）各業務穩健擴張，2022年展望樂觀，尤其5與3奈米等先進製程需求升溫，看好台積電2022年資本支出高達400億美元；摩根大通證券的估計值更為樂觀，來到420億美元之譜。

瑞銀證券指出，台積電5與4奈米製程產品組成愈來愈廣泛，2022年又享有完整價格上漲挹注，看好台積電經營管理階層在法說會上釋出更多結構性獲利的觀點，市場原本看好台積電未來幾年毛利率升至52～52.5％，還有上調空間。摩根大通便率先提出，就算2022年有不小設備折舊壓力，但考量漲價與5奈米製程良率提高效益，台積電全年毛利率上看53.1％。