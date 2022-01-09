位於四川省樂山市馳名中外的歷史文物樂山大佛，這些年來因經常出現「臉花鼻黑」問題，讓文物保護專家相當困擾。為徹底解決這座有一千多年歷史大型文物的外表受損，近期在四川省文物局組織下，集合了大陸多位知名文物保護專家為樂山大佛石窟進行會診，並提出首帖的治療藥方。

據《澎湃新聞》報導，四川樂山大佛是世界現存最大的石刻坐佛，通高70多米，距今已有一千多年歷史。樂山大佛開鑿在大渡河、青衣江和岷江3條江水匯流處的紅色山岩體上，有「山是一尊佛，佛是一座山」的美譽。但是，就是這樣的紅砂岩山體，風化病害嚴重，有的岩體表面明顯泥沙化，用手指輕挖便可能脫落。

由四川省文物局1月8日組織多位元全國知名專家參加的石窟保護座談會在四川樂山市召開，為樂山大佛不斷出現「臉花鼻黑」與「流淚」的現象進行會診，開出了以「治水」為主的藥方。

2019年文物保護部門用了近半年時間對樂山大佛殘損區域進行搶救性保護的研究及勘測後，拆除了工作鷹架重新對外開放。（圖／新華社）

樂山大佛景區黨委會書記左小林在座談會上表示，由於氣候潮濕、雨水多、依存岩體性質等因素，長期以來樂山大佛的水害、生物病害、風化病害、修復層開裂剝落等問題嚴重，這些病害反映到遊客眼裡就是「臉花鼻黑」、「大佛流淚」、「長草」、「開裂」等，而這距離上一次大規模修繕完工至今還不到3年時間。

四川樂山大佛是名聞中外罕見巨型文物，但因氣候與水患問題，岩體表面變色風化剝落問題嚴重，需要經常整修。（圖／中新社）

報導說，來自中國文化遺產研究院、敦煌研究院、四川省文物考古研究院等單位的專家們經過現場勘查後一致認為，樂山大佛存在多種病害，最主要「病根」在水患。而自1914年以來，樂山大佛先後進行了7次較大規模的表面修復，但都沒有系統性地從根源上解決問題。

中國文化遺產研究院文物保護與修復主任詹長法指出，「水的問題、內部裂隙在哪兒、防風化（凝結水資料）、用什麼材料修復更好、是否建大佛閣遮起來、遊客承載量極限等，都需要系統規劃、分步落實，這是一個整體性工作，需要專業科研團隊長期研究。」

四川省文物局局長王毅表示，將針對系列問題「照方抓藥」，以新成立的四川石窟寺保護研究院、樂山大佛石窟研究院為依託，與國內外科研機構深入合作，對樂山大佛開展系統化整體性保護、跨領域多學科研究，加強機構隊伍建設，實施一批保護利用項目。