大陸網紅「都美竹」因爆料吳亦凡「酒桌選妃」、「誘姦未成年」等性事細節，讓吳亦凡一夕之間事業全毀還被捕入獄，而身為受害者之一的她，原本喊話要從此回歸平凡生活，近日卻積極進行「大改造」，傳出疑似準備踏入演藝圈，日前更新多張近照，模樣和之前相差甚大，疑似上圍又神奇再度發育「升級」，有網友稱讚說：「氣質挺好的」，也有人酸：「P得有點過份吧」，意見兩極。

加拿大籍的大陸男星吳亦凡本來事業一帆風順，突被19歲網紅「都美竹」踢爆「酒桌選妃、誘姦未成年女性」等，連性事過程細節也被爆出，引發軒然大波，吳亦凡更遭北京檢方批准逮捕入獄，讓原本順風順水的事業毀於一旦。而身為「選妃酒局」受害人之一的都美竹雖，雖曾揚言要「淡出公眾視線，做回平凡人」，不過自從吳亦凡事件後，她多了不少支持者，讓她重燃演藝夢想。

都美竹傳準播出道，近照模樣改變不少。（圖／翻攝自微博@都美竹）

都美竹最近積極進行「大改造」，「改頭換面」為出道娛樂圈鋪路；據悉，她最近除積極減肥與努力練舞外，更進行了牙齒矯正手術，近日她就在微博社群上傳一系列近照展示「改造」成果，更秀出綁著麻花辮走清純路線，還開心比YA與友人自拍。

都美竹傳準播出道，近照模樣改變不少。（圖／翻攝自微博@都美竹）

只見都美竹偏瘦至少再多瘦一圈，清楚可見螞蟻腰，不過同時疑似上圍又神奇再度發育升「級」，瘦身卻沒瘦到胸，而且其眼睛也感覺變得更大更明亮，與昔日的照片大有出入，整個人感覺不一樣了。從她曬出的照片可以看到，身材比例纖瘦許多，勻稱曲線一覽無遺。

都美竹傳準播出道，近照模樣改變不少。（圖／翻攝自微博@都美竹）

此外，都美竹的妝容也明顯改變，從原本偏成熟的風格，瞬間換成了清純女孩，綁起辮子氣質渾然不同，看來已經走出昔日風波，狀態不錯。對此，網友的意見分成兩派，有人稱讚表示：「保持好狀態，繼續前行」、「現在狀態好好喔，加油」、「氣質挺好的」；當然也有酸民吐嘈說：「認不出來了」、「P得有點過份吧」、「熱度沒了吧」，可看出對她的好惡評價較為兩極。