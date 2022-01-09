中二選區立委補選9日綠贏藍敗！代表國民黨出征的顏寬恒再吞敗仗，他這一屆連輸兩次，一次輸給基進黨的陳柏惟，今天再度慘遭滑鐵盧，而且五區全輸；政論家轟天雷指出，中二區補選案就像是政治八卦連續劇，選前天天報、天天有新的劇情，最後顏寬恒雖然守住基本盤，卻無法打贏空降的林靜儀。

轟天雷說，顏寬恒投入中二選區立委補選後，就遭綠扯他父親顏清標喝花酒、炒地皮、黑道分子等，加上綠營府院黨媒體等鋪天蓋抄家滅族式的接連炮轟，屬於不對稱的戰役！加上顏寬恒主軸只打陸戰，放棄民進黨擅長的空戰，造成近兩個月來每天都遭到轟炸。

尤其中二選區無論沙鹿、烏日區等，隨著中科、經貿園區的開發，年輕外來人口大量的遷入；對年輕人而言，他們不分藍綠只選擇候選人的背景及學識素養；顏家在綠營一波波的轟炸下，年輕的外來族群二選一下，寧可選擇相信形象清新的醫師，中二選區族群結構的改變，反而給了綠營連二勝的養分。

轟天雷指出，顏寬恒的從政之路，從父親顏清標因案入獄，他2013年代父出征首次當選立委，2016年再選連任，原本以為可平步青雲；未料2020年就挫敗輸給基進黨的陳柏惟，2022年又以7840票輸給民進黨的林靜儀。顏家第二代檯面上人前風光的一面，卻也是背負了上一代的包袱。