對於台中第二選區立委補選，民進黨的林靜儀勝選，打敗國民黨顏寬恒，美麗島電子報董事長吳子嘉解讀，這是「國家打敗顏家」，選戰打到這種情況，國民黨有想要和民進黨團結嗎？

根據中選會資料顯示，票數於晚間18時許開完，中二選區票數為顏寬恒為80912票、林靜儀為88752票。(最終票數仍須以中選會公告為準)

總統蔡英文在臉書寫道，今天台中第二選區舉行立委補選，恭喜林靜儀醫師溫柔堅定新中二當選，也謝謝她在這段日子的努力，最終獲得鄉親的肯定。相信林靜儀醫師在接下陳柏惟棒子後，一定會盡全力照顧中二選區的鄉親，我們也會全力支持她。

蔡英文最後強調，台灣還有很多考驗，人民更期待我們對於接下來的經濟發展、能源轉型、國防安全和外交工作等繼續打拚，我們都要繼續團結努力，一起克服各種挑戰。

美麗島電子報董事長吳子嘉9日在《董事長開講》網路直播節目中解讀，台中第二選區立委補選，是「國家打敗顏家」，甚至是「國家打死了顏家」！他質疑，選戰打到這種情況，國民黨有想要和民進黨團結嗎？