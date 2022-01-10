新變種病毒Omicron，短時間內肆虐全球，成為主要變異株之一，能對抗Omicron變異株的「救世」疫苗，可望在台灣研發問世。華視《新聞高峰會》主持人陳雅琳專訪前中研院長翁啟惠，問及翁啟惠與中研院馬徹團隊所研發的廣效疫苗，針對Omicron變異株是否有效用？翁啟惠信心表示「這一個疫苗的設計，假如考慮醣分子的話，還是可以控制得住」，並分析主因「Omicron病毒醣化位置，跟Delta一樣，跟武漢病毒株也一樣」。

翁啟惠研發的“廣效益苗”在2021年奪下化學界僅次於諾貝爾獎的“威爾許化學獎”，令人振奮的是，偕同翁啟惠一同研發的核心成員，中研院基因體中心研究員馬徹，接受「新聞高峰會」團隊專訪時，低調透露「就我所知，中研院的智財處，正在跟有興趣的公司談判中」，能對抗各式變異株的「廣效疫苗」極大機會能技轉並量產上市，能解救全球於新冠疫情之苦的疫苗奇蹟，可望在台灣發生。

翁啟惠出身於嘉義義竹，主持人陳雅琳問及其童年故事，翁啟惠自爆小學五年級前不愛讀書，小學老師在前面教書，他在後面打尪仔標，翁啟惠還笑著回憶到「有一次玩陀螺，我父親到學校看到我在後面玩那個，回去他就把陀螺拿走了，我很傷心，自己又跑到後院去砍芭樂樹，自己再做一個」，彰顯出其不輕言放棄的個性。

另外陳雅琳大讚翁啟惠，求學時期可謂「允文允武」，因翁啟惠仍是台南一中壘球擲遠紀錄保持人，翁啟惠笑稱「因為我丟太遠他量不出來，就取消那個項目，我把球丟到(校牆)外面去了」，身手矯健的形象與翁啟惠如今科學家身分，落差感十足。

台大農化系畢業的翁啟惠，談到因家人期待，當年第一志願是台大醫科，最終因生物考不好落榜，陳雅琳驚訝說道「可是您現在是生物權威欸」，翁啟惠笑稱「所以我說聯考制度不太好，一試定終生」，但也搞笑說自己不適合當醫生，因為「怕動物，我不敢解剖啊」，真性情發言，逗笑主持人陳雅琳。

翁啟惠於2016年深陷浩鼎案風波，整起案件於2021年2月才正式落幕，陳雅琳詢問翁啟惠五年來的心境，翁啟惠回想起仍面露無奈「其實是一個歷練，對人生的歷練，也看清了這個世界」，纏訟多年翁啟惠提及妻子陪伴，臉上露出溫情「她跟我講說，假如沒有經過這個暴風雨的挑戰，她是沒有看到我這麼剛毅堅持的性格。」案發當時逢70歲大壽，翁啟惠也首度分享到，當年中研院同事.學生及海內外的學者朋友們，特別飛到台灣，上百人齊聚替他慶生，其中妻子就秘密錄製一段「內心話」給他，《新聞高峰會》節目再度播放妻子這段話，翁啟惠看著看著差點又要哭起來，可以想見夫妻情深，而妻子這段「內心話」也將於《新聞高峰會》節目中首度公開。完整內容於9日周日晚8點在華視新聞52台(華視新聞資訊台)播出。