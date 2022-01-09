國內今(9)日本土病例新增加11例，桃機群聚案不斷擴大，萬芳醫院精神科醫師潘建志PO出一張圖表示，台灣過去一年三大群聚案，從確診累計的速度來看，這次的Omicron變種病毒株完勝。

潘建志在粉專指出，包括去年1月部立桃園醫院的加州株，去年5月諾富特飯店的Alpha株，和這次桃機群聚的Omicron株，從確診數累計趨勢看出，Omicron的增加速度比諾富特的Alpha株快非常多，預料Omicron的入侵，可能將刷新台灣過去單日最高確診紀錄。

此外，潘建志也表示，確診數和PCR檢測的量能有關，他先前曾以超額死亡百分比(Excess Mortality)推估台灣真實的染疫數目，結果比PCR確診數高了約6倍，顯示隱形傳播鏈一直都在，而且比我們想像的多很多。

潘建志認為，台灣的確診數字，受限於PCR測試的廣度和量能，有很多感染者，因無症狀或未檢測而不為人知沒有被統計到，這是全世界普遍的現象，並舉例曾有幾個國家，以血清抗體隨機抽查來推估過去實際感染過的人數，結果比PCR確診數高3倍到10倍的都有，不過台灣近半年來並沒有做過類似研究。