繼去年公投大敗，藍軍在台中第二選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案這兩場戰役雙輸。文化大學廣告系教授鈕則勳看到藍綠拚戰結果認為，「綠拉長尾，藍陷骨牌」。

鈕則勳9日接受《華視新聞》專訪時表示，台中補選及罷昶都是民進黨贏，綠軍繼去年公投大勝，加上這次連勝，已經形成長尾效應；反觀藍軍，公投及這次戰役連敗，骨牌效應已形成，甚至可能衝擊年底原本樂觀的選情。

針對藍綠在台中補選及罷昶的戰略，鈕則勳分析指出，民進黨戰略清晰，總統蔡英文強勢領軍，在黨政資源多管齊下，中壯世代為了接班奮勇爭先，戰力拉高；國民黨則是戰略模糊、戰術凌亂，黨主席朱立倫輔選忽隱忽現，遠遠不如在地立委江啟臣，反讓顏寬恒孤軍奮戰，即使台中市長盧秀燕最後壓軸出現，似乎已難力挽狂瀾。

鈕則勳認為，面對接連敗選，朱立倫可能會面臨逼宮困境，國民黨茶壺風暴或將再起。選戰勝選關鍵在於把票擴及中間選民、進取對手淺色選民，若國民黨無法跳出同溫層，不僅2022地方選舉不好選，連2024年總統大選都不用想了。