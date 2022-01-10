民視除夕特別節目《民視第一發發發》舞蹈PK單元，邀請《舞力全開》國標冠軍顏曉筠挑戰「沒有極限」，整套舞序的概念由知名導演李景白從水下11米拍攝，再到攝影棚代表「火」與國標舞老師曾文俊的舞蹈，主持人孫協志只能用史無前例來形容。顏曉筠說把「水火相容」不可能任務的舞蹈完成了，要在除夕夜呈現給觀眾朋友。

顏曉筠穿著黑色高叉泳衣鑲著黑紗的國標舞衣，在水下11米做出高難度熱舞，力與美的結合，唯美的畫面讓人讚嘆，鏡頭再一轉她跳到攝影棚以「火」為主題，與老師搭檔跳出高難度的國標舞征服了所有人。

女星顏曉筠穿著黑色高叉泳衣鑲著黑紗的國標舞衣到水下11公尺熱舞。（民視提供）

看完整段表演的主持人之一白家綺，提到自己學過潛水都不敢這樣，更何況顏曉筠是沒學潛水，居然在水下11米可以做出這樣高難度的水中動作，顏曉筠表示練習2次到拍攝當天就上場了，還說水中壓力很大，要靠核心力量翻轉外，還要一直「中性浮力」離水中地面一米憋氣做出多項高難度動作。當中數次要換氣都是身邊供氧教練Honda遞上氧氣面罩給她，這樣反覆拍攝從早上9點就在水中待了6個小時。

顏曉筠與與老師搭檔跳出高難度的國標舞征服了所有人。（民視提供）

現場還特別播出當時側拍花絮，顏曉筠在用盡所有力氣完成拍攝時，因過度耗力以及低溫，身體止不住地顫抖並喜極而泣，咬牙撐住一起的毅力與努力，感動現場以及敵隊，讓所有人都哭成一團，顏曉筠感性說謝謝民視製作這個節目，感謝製作團隊用心規劃並借了亞洲最大的潛水池，整組團隊殺到台中大陣仗拍攝。她也說節目上哭不是難過是開心，自己終於完成任務把最美的作品呈現給觀眾。