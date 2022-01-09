民進黨立法院黨團總召柯建銘。（姚志平攝）

在封殺四大公投後，民進黨在「雙林之役」再下一城，國民黨在中二立委補選以及罷昶雙雙敗北。有媒體人在其臉書專頁《文翔政論》預測，下一局就是新竹縣市合併升格，現任民進黨籍新竹市長林智堅雖然承諾不選大新竹市長，但國民黨仍有可能將新竹拱手送給他們。

《文翔政論》引述民進黨立院黨團總召柯建銘說法，新竹不管怎樣都深藍的，合併起來還是國民黨優勢，不知道國民黨在擋什麼。但反過來想，柯建銘拼了老命要在這屆就促成新竹縣市合併，如果國民黨還持續維持優勢，那怎麽會是他在用力推，而不是國民黨在用力推？

《文翔政論》分析，國民黨的優勢肯定是被弱化的，新竹藍營鐵板一塊咬不動，但咬不動是有原因的，除了當地宗族影響力外，從縣市議員到鄉鎮長市民代表的綁樁結構是最主要原因。鄉鎮長為了選上，會自己去綁鄉鎮市民代表，鄉鎮市民代表再去綁選民，一層一層構成了藍軍牢不可破的地方結構，這也是為何很多綠委想推鄉鎮市長改官派的原因，就是要打破這層層綁樁結構。

《文翔政論》披露，升格為直轄市，就是最簡單的破解法，效果也確實很顯著。看看台北縣升格後的新北市，國民黨從朱立倫到侯友宜，夠長的執政時間了吧，但2016跟2020兩次立委選舉，新北12席立委，國民黨只是從兩席加一席變成三席，多淒慘。侯友宜2018還拿下116萬票大勝蘇貞昌87萬票，卻完全無助於2020立委選舉。桃園被以為是深藍的選區，兩屆下來藍營還是拿不到完全優勢。

《文翔政論》認為，這代表一件事，民進黨有自信在只靠宣傳、看風向的選舉上完全壓制國民黨，也有能力在綁樁結構被打破後，把樁綁成自己的。柯建銘看著的，當然不是2022這次選舉，而是接下來的2024立委，還有2026的大新竹市長，林智堅這次不選，那下次跟下下次呢？

林智堅不選新竹市長有損失嗎？當然沒有，若讓林智堅接國科會主委，主導竹科及全國科學園區政策，為了地方建設，藍營新市長也不敢吭聲，但最後是成就林智堅建設科學園區美名，2024搶下大新竹一席立委，2026再回鍋選大新竹市長。

《文翔政論》預測，國民黨看不清策略，會把新竹拱手送給他們。