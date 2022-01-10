江宏傑擔任《全明星運動會3》紅隊領隊，與隊長王子（邱勝翊）一同到《名人說生活》接受夏和熙訪談，江宏傑以往較為內斂冷靜，第3季懂得適時展現情緒，王子爆料有次比空氣槍，過程中有些爭議，江宏傑直接跟評審理論，嚇到隊員，「那時候感受到領隊的強大，覺得我們可以盡情地去場上拼，因為場下有個人會為我們保駕護航。」該影片上架後衝進YouTube發燒影片排行榜。

江宏傑表示與藍隊領隊錢薇娟鬥智鬥勇下從中學習，第1、2季時會以運動員角度帶領大家，但第3季更清楚領隊該如何幫助隊員，所以會去分析、了解每個隊員情況，用更適合的方式帶領、協助他們。

江宏傑欣賞王子求勝的欲望非常強烈。（CBOOK提供）

江宏傑說：「我覺得這是我在《全明星》學習到很重要的事情。」更笑說覺得錢薇娟太會打心理戰，每次只要心理戰術一下，藍隊馬上調整後逆轉勝，所以考慮要多看心理相關書籍。

談起第3季紅隊組隊趣事，不得不提王子爆冷門被江宏傑選入紅隊，當下連王子都很驚喜，江宏傑說選王子跟選到寶一樣，「我選擇王子最重要的一點是，我在他身上看到他求勝的欲望非常強烈，這是很強大的致勝關鍵，所以當下決定一定要讓他來我隊伍」。