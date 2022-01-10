遊戲實況直播主「魔理花Marika」有高顏值及魔鬼身材，她同時也是一名服裝風格百變的coser，臉書追蹤人數目前已突破76萬人。魔理花憑可愛真性情凝聚高人氣，時而扮超兇士官長、時而最強花魁，各種性感cosplay令粉絲看得目不暇給；魔理花前(7)日分享了一張柔美漢服照，，當俯身倒出無限春光的性感UU，還問網友「我頭上的珠子夠大顆嗎」，當即暴動歪樓狂吸破萬讚，連留言及分享都直逼千數大關。

魔理花前(7)日在臉書及IG分享美照，只見她秀出圓頂清純長直髮，額頭短髮分梳兩旁，但留下中間一撮瀏海覆額，左邊頭上配帶淡色透紫珠花頭飾，身著「黃綠紅」三色混搭漢服，外罩淡鵝黃色花樣薄紗，下擺綠裙搭配上身紅繡兜，看似無肩帶設計讓胸前UU春光傾瀉而出，美好身材展露無遺。

魔理花寫道：「公子你看我頭上的珠子夠大顆嗎」，從畫面中明顯可見，她頭上珠花的珠子小得幾不可見，這番「故意」大家看了自然心領神會，暴動歪樓自然不可免：「哪來的珠子？」、「又大又白」、「我好像被什麼東西遮住我的雙眼」、「好像某個東西比珠子還大」、「大啦，哪次不大的」、「又大又圓 的珠子」、「好白的珠」、「大、大、大優惠」、「只看到胸口的珠」、「很大，跟妳頭差不多」、「本斥但大」，除了破3萬讚外，連留言及分享都直逼千數大關。

日前魔理花則曾分享另張美照並寫說：「挑戰一下純慾風，最讓我幻肢inin的風格」，水汪汪大眼嘴唇微張表情無辜，身穿赭花洋裝大開Ｕ形領口，性感UU雪白肌膚春光無限，挑戰成功讓鄉民噴鼻血，大讚：「絕世美女」、「這麼美」、「超可愛」、「阿花好香」、「幻肢好硬」。

魔理花有一雙迷人大眼和高挺的鼻樑，五官看起來就像是精緻的洋娃娃，喜歡玩Cosplay的她，經常扮演成各種ACG（即動畫Anime、漫畫Comics與電子遊戲Games的英文首字母縮寫）角色，性感、火辣的造型加上極為大膽的尺度，不時挑戰粉絲們的視覺感官，令網友們看得大呼過癮。