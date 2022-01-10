說起2021 年的趨勢關鍵字，大概非「元宇宙」莫屬，雖然這個詞彙新近才突然爆紅，但支撐元宇宙發展的相關科技在遊戲領域中早已發展有時。曾研發《揭秘計劃》等多款知名虛擬實境（VR）遊戲的唯晶科技營運總監孫雨塵，從自身投入遊戲領域多年的經驗出發，分享遊戲產業面對元宇宙的熱潮有哪些因應與創新之道。

在元宇宙的概念中，玩家可藉由遊戲建構不同於現實世界的身分認同、生活體驗與社交網絡。（圖／唯晶科技）

元宇宙下的遊戲經濟模式

元宇宙一詞源於尼爾・史蒂芬森（Neal Stephenson）1992 年出版的科幻小說《潰雪》（Snow Crash ），指的是人們能以虛擬分身體驗、互動的數位世界。目前各界對於元宇宙尚無明確定義，多數討論將它想像為以區塊鏈、虛擬實境等技術，打造出與真實世界相連、可多人共同享有的虛擬世界，人們可在其中以另一個虛擬化身進行各種活動，形成一個可獨立運作的線上經濟體系與社會網絡。也正因為元宇宙具有「多人共享」特性，孫雨塵認為，對於遊戲產業而言，元宇宙其實並非全新概念。

「早在20 年前多人連線遊戲發明時，玩家便在遊戲中以虛擬角色彼此互動，也有玩家私下以現金購買遊戲中的寶物，甚至出現寶物交易網站，這跟人們在元宇宙中以替身互動，並產生交易的情形非常相像。」也因為元宇宙部分概念與過去多人連線遊戲頗為相似，孫雨塵認為，對於遊戲企畫、美術人員來說，他們的工作內容主要仍是在思考遊戲架構、繪製3D 圖，「遊戲領域真正受到元宇宙影響的，其實是『遊戲經濟』。」

元宇宙概念下的遊戲經濟，是奠基於高度流通的區塊鏈技術之上，與傳統線上遊戲相較，是更加真實、公平與透明的交易機制，吸引更多玩家在遊戲中進行經濟活動，並藉此獲取現實利益。這種「有利可圖」的誘因也驅使更多玩家投入。例如，越南遊戲開發商「Sky Mavis 」於2018 年推出的遊戲Axie Infinity 即為目前元宇宙遊戲的代表之一，玩家必須先以虛擬貨幣購買小精靈，並加以畜養、訓練、繁殖，再藉由將之出售或與其他精靈對戰，贏得更多虛擬貨幣。

這些貨幣不只可以在該款遊戲中使用，更可以跳脫遊戲，在區塊鏈上以NFT （Non- Fungible Token，非同質代幣）的形式進行交易，不會因為遊戲停止營運便化為烏有。另外，在疫情期間，菲律賓農民生計大受影響，許多農民只能待在家中，從飼養牲畜改為畜養精靈，透過遊戲賺得的虛擬貨幣改善家中經濟，也讓遊戲不只是「為勝利而玩」（Play to Win），更是「邊玩邊賺」（Play to Earn）。此外，由於在NFT 交易市場中，每筆交易轉賣時，原始創作者都能獲得10% 至15% 不等的分潤，因此遊戲開發商也在蓬勃的遊戲交易過程中獲取龐大利潤。

VR 頭戴顯示裝置可讓玩家全然地沈浸在虛擬世界，獲得與傳統遊戲截然不同的遊戲體驗。（圖／唯晶科技）

創造超脫遊戲的數位資產

「過去遊戲中的交易由開發商管控，在元宇宙概念下，遊戲經濟能延伸到NFT 市場，衍生出更複雜的經濟行為。」對於越炒越熱的遊戲經濟，孫雨塵下了這樣的註腳，也直言道，遊戲如何跟區塊鏈及NFT 交易連結，便是遊戲開發商在這波元宇宙浪潮中，必須持續思考的事。

而在元宇宙的互通開放概念下，除了遊戲中的貨幣可在現實生活交易，遊戲中的角色也可能在NFT 市場中流通。像是遊戲開發商可以將旗下遊戲角色放上NFT 市場，供遊戲玩家購買收藏，遊戲中的角色也可藉此穿梭到另一款遊戲中，讓遊戲之間產生更多連結與樂趣。

虛擬實境讓體驗更真實

另一項常與元宇宙一併被提起的則是「虛擬實境」。事實上，元宇宙是與真實世界相連的虛擬世界，而虛擬實境即是讓使用者在虛擬世界中產生五感經驗的技術，兩者是不同的概念，「但虛擬實境卻是讓人們在元宇宙中，產生真實感受的關鍵。」孫雨塵解釋。

相較於元宇宙話題近期開始在遊戲產業中延燒，虛擬實境技術早已應用在這個領域多年且持續發展中。孫雨塵表示，在科技發展下，使用者操作虛擬實境時需配戴的裝置逐年進化，過去得背著沉重的背包電腦、頭戴頭盔，並以頭盔與背包電腦連線，如今只需戴上輕巧頭盔即可，而這樣的技術演進也影響了遊戲的設計。

「當遊戲的控制平台不同時，玩法上也會有所調整，像是賽車遊戲，若是以手機遊戲的形式進行，玩家操控的便是手機上的虛擬搖桿；若是搭載虛擬實境技術，玩家可能會坐在駕駛座上，遊戲設計時便要有方向盤。而當虛擬實境的配戴裝置改變時，我們也會思考，如何讓遊戲設計與玩家配戴的裝置彼此相輔相成。」孫雨塵指出，在虛擬實境體驗的手持握把，多半是以不同按鈕切換遊戲功能，在這樣的條件下，要如何設計出讓大家覺得好玩的遊戲操作方式，即是目前遊戲設計師研究的方向。他建議大家不妨走訪位於三創生活園區的「VIVELAND 虛擬實境樂園」，親身體驗先進設備，感受虛擬實境遊戲的魅力。

過去，「玩遊戲」被視為一種休閒娛樂，然而在區塊鏈技術及NFT 交易機制、虛擬實境科技等元宇宙相關科技的加持下，遊戲不再只是遊戲，這當中所蘊藏的蓬勃經濟力，料將點燃投資的另一種熱潮。

孫雨塵表示科技裝置逐年進化，也影響了遊戲設計，而隨著VR 頭戴顯示裝置越顯輕便，未來可望讓使用者更容易攜帶，隨時進入元宇宙體驗。（攝影／林冠良）

孫雨塵表示科技裝置逐年進化，也影響了遊戲設計，而隨著VR 頭戴顯示裝置越顯輕便，未來可望讓使用者更容易攜帶，隨時進入元宇宙體驗。（攝影／林冠良）

本文作者：郭慧

(本文摘自《台北畫刊1月號648期》)