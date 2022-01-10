台灣影視的下一步——公共電視徐秋華 × 瀚草影視湯昇榮 （攝影／蔡耀徵）

影音串流（over-the-top, OTT）平台與服務與平台的興起，不僅改變消費者收視習慣，也改變影視的產製流程。透過公共電視總經理徐秋華與瀚草影視總經理兼戲劇製作人湯昇榮的對談，從電視台與製作方的角度，解析OTT 時代下台灣影視產業的下一步。

選擇權回到觀眾手上

近年影音串流平台大舉進攻影視產業，對於想看的節目，消費者已經不需要按照電視台排播的時間守在電視機前，只要有網路與OTT 平台應用程式，透過電腦、手機、平板等裝置隨時隨地都能觀看。

早在2013 年左右，當時任職於客家電視台的湯昇榮就觀察到，OTT 平台的興起將會對影視產業帶來變革。「以前觀眾是按照電視台排播的節目表來收看節目，但OTT 的出現讓觀眾可以依照自己的喜好與方便的時間點選收看。」湯昇榮形容OTT 就像是一家超級市場，上架的影片就像是貨架上的各式商品，喜劇、愛情、家庭、驚悚……消費者能依據個人的喜好選擇想要的產品，「收視選擇權回到了觀眾手上。」湯昇榮表示，各OTT 平台能提供什麼吸睛或獨創的內容獲得觀眾的青睞，便成為決勝點。

徐秋華則回應道，過往台灣常見的偶像劇，一部戲至少需要16 集的拍攝規畫才能培養收視群眾，本土劇更是動輒幾十集，但在OTT 時代，因為收看時間與地點較彈性，6 集或10 集上下，只需一個下午就能追完整部劇，反而更受觀眾青睞，「OTT 的確改變了觀眾的收視習慣。」在集數較為精簡的趨勢下，影視產製的類型必須更多元、明確，才能抓緊各類型的主力觀眾。

OTT 資金挹注戲劇產製

「早先OTT 業者都是以購買影視作品版權播放的模式經營，但後來漸漸意識到，還是得擁有自製內容才能讓作品持續在平台上播放。」徐秋華解釋道。於是，從Netflix 打響第一炮投資戲劇製作開始，OTT 業者紛紛掏出資金挹注戲劇產製。徐秋華接著說明，過去商業電視台製作戲劇需仰賴廣告收入來支撐，但現今廣告主的廣告預算已經大量流往網路平台，於是她明確地指出，「OTT 業者挹注資金在戲劇產製上，是對影視產業的第一大影響。」

透過OTT 串流平台，收看影視作品可不受時間與空間的限制。（攝影／蔡耀徵）

湯昇榮則認為，未來戲劇製作的新型態可能會轉為由電視台、OTT 業者等共同投資，壯大製作預算，而拍出的成品可在電視台頻道與OTT 平台共同播放。目前除了國外業者如Netflix、HBO GO 等國外OTT 平台外，國內如myVideo、friDay 影音、CATCHPLAY+、LINE TV 與KKTV 等OTT 平台業者，同樣在台灣戲劇的製作上投入相當資金，共同推進影視產業的蓬勃發展。徐秋華對於這樣的發展保持樂觀，她也提到，隨著台劇逐步登上國際OTT 平台，面對國際收視競爭的同時，相對也需要匯聚、投入更多製作成本以提高戲劇品質。

徐秋華，公共電視總經理，致力於推動台灣戲劇登上國際OTT 平台，同時也與國內OTT 平台業者合作製播更優質的台灣戲劇。（攝影／蔡耀徵）

湯昇榮，瀚草影視總經理兼戲劇製作人，長期耕耘台灣市場，戲劇作品包含《我們與惡的距離》、《火神的眼淚》、《茶金》等。（攝影／蔡耀徵）

好內容是邁向國際的關鍵

徐秋華指出，OTT 對影視產業的另一大影響，是將全世界的影視作品帶到同一個競爭市場，徐秋華認為，國際OTT 平台的興起，觀眾不僅能在第一時間就看到全球最新上映的戲劇，對劇種的接受度也變廣，更重要的是，對於戲劇內容與品質的要求也隨之提高。

「一打開國際OTT 平台，有美劇、韓劇、日劇……有選擇就免不了會有比較，你以為台灣人就一定選擇台劇嗎？沒有！作品不理想，觀眾不會想看。」湯昇榮直言，影視作品在國際平台上架，雖有機會吸引全球觀眾的目光，但也得跟全球作品一較高下，這是個機會，但也有被淘汰的危機。

湯昇榮建議製作方可以多元發展品牌，以不同戲劇類型做分類，例如瀚草建立名為「Gold Grass 」的支線，便是運用經典與文學做基礎，而2021 年獲得好評的《茶金》就是這個子品牌製作的作品。其他還有以愛情喜劇、推理警匪、懸疑奇幻的品牌支線。「瀚草透過不同戲劇類型的分野來累積不同的人脈和工作夥伴，讓對於該類型戲劇熟悉、擅長的人進到團隊，並且運用這樣的方式來培養編劇。」湯昇榮解釋道，當需要全面性提升影視內容品質時，這是瀚草所選擇的策略。

融入在地特色的國際收視戰

除了具備明確分野的戲劇類型上的，徐秋華則強調內容面的在地元素，「在地元素並非是邁向國際市場的阻礙，例如去年於公視、Netflix 等OTT 平台播映的《茶金》，講述的雖是台灣北埔在地茶商的故事，但其中商業戰的題材具有國際共通性，亦能吸引全球觀眾都能理解的劇情。」徐秋華認為，只要掌握好戲劇元素、故事精彩、角色鮮明，就能被世界看見，所以不論是以台灣歷史為藍本的公視影集《返校》，或是2020 年由瀚草影視、良人行影業及台灣大哥大共同出品的驚悚推理劇《誰是被害者》，都因劇情具有國際性而讓Netflix 買下全球播映權。

而在將台灣戲劇推往國際市場的同時，徐秋華希望能有更多的原創IP 作品出現，透過戲劇將台灣帶到國際視野中。一如《茶金》在殷海光故居、迪化街的十連棟等台灣各地取景，藉由影視內容讓國際觀眾有機會見識到台灣風華絕代的建築、自然風光與人文歷史。此外，湯昇榮認為，未來也能思考如何將更多台北特色融入戲劇當中，「例如在戲中呈現木柵文教區或是信義區的商業金融樣態，讓更多人了解台北的文化景觀或人文故事，這會讓戲劇作品的質感變得更加獨特。」

《返校》在西門町電影公園重現翠華中學的場景，讓更多劇迷透過戲劇認識在地特色。（圖／牽猴子整合行銷）

OTT 平台將台灣戲劇推往全世界，透過《茶金》的拍攝場景傳達大稻埕十連棟以及殷海光故居的樣貌。（圖／牽猴子整合行銷）

本文作者：田育志

(本文摘自《台北畫刊1月號648期》)