雖然美國總統拜登（Joe Biden）聲稱不會在烏克蘭問題上向俄羅斯讓步，但智庫學者表示，由於北約（NATO）盟友不支持、國內民眾厭倦戰爭、核戰風險、烏克蘭對俄羅斯過於重要，且讓步能在不對外公開下進行，拜登最終應會私下同意俄羅斯的條件，讓烏克蘭成為俄羅斯與北約之間的「緩衝地帶」。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）營運長（COO）湯普森（Loren Thompson）在《富比世》（Forbes）表示，雖然拜登政府正努力建立用於阻止俄羅斯入侵烏克蘭的聯盟，但此舉已被「絕望氛圍」所籠罩，因為無論歐洲國家或美國，都知道對方「不願意為烏克蘭主權而戰」；且俄羅斯的主要目標也不是佔領烏克蘭，而是確保其不會成為北約成員國、不會被西方國家當作進攻俄羅斯的前線基地。

湯普森指出，多數北約成員國其實都不希望烏克蘭加入，因為該國無論軍備或資金都嚴重不足，無法成為北約的助力，只會帶來地緣政治麻煩，而在冷戰結束後北約東擴的過程中，擔負主要力量來源的少數國家，已經受夠了新成員國帶來的麻煩；美國民眾，特別是拜登選票來源的民主黨支持者，也已對出兵海外「拯救世界」感到厭倦。

另外，俄羅斯仍是超級核武大國，且在該國傳統戰爭升級為核戰的軍事想定中，最常出現的場景即為與北約的東歐衝突；而烏克蘭離俄羅斯實在「太近了」，基輔距離莫斯科僅469英里（約754.8公里），正好就在F-35匿蹤戰機的作戰半徑之內，加上該型機即將具備核子打擊能力，更讓俄羅斯的危機感大幅提升。

最後，拜登不須公開對俄羅斯屈服，只要雙方私下達成協議，華盛頓就能在不做出正式承諾下，慢慢減少與烏克蘭的軍事合作，並絕口不提邀請該國加入北約一事，換取普丁（Vladimir Putin）自烏俄邊境撤軍、聲稱獲得外交勝利的成果，並專注於解決對拜登政府更為關鍵的國內問題上。