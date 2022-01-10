如何午睡才能避免影響夜間睡眠？

許多人有午睡習慣，不過要怎麼睡才不會愈睡愈想睡，或是導致晚上睡不著？英國睡眠慈善基金會（The Sleep Charity）執行長阿蒂絲（Lisa Artis）表示，午休有4大壞習慣要改，才能睡得好，又不影響晚上睡眠。

英國《地鐵報》（Metro）報導，阿蒂絲提出的第一個壞習慣是午休不要睡太久，盡量控制在20分鐘以內是最佳午憩時間。她說再長就可能影響夜間睡眠。

第二是不要在沙發上睡，而是回到床上睡。她說很多人在沙發上時很容易昏昏欲睡，不過在沙發上睡覺的蜷曲睡姿容易導致姿勢問題，睡醒後全身不適。

「如果你真的想小憩，直接去床上，像平常那樣打造一個放鬆環境。」阿蒂絲建議，盡可能讓房間愈安靜、愈暗愈好，或者在房間內擺放擴香，薰衣草香是幫助睡眠、放鬆的最佳選擇。

另外也要確保床夠舒適，注意床墊是否需要更換，「不舒服的小睡就是糟糕的午休。」

第三，午憩前做一些平常睡前會做的事，但是不要滑手機。例如平常晚上睡覺前固定聽舒眠音樂或有聲書助眠，午休前也可以這麼做。

阿蒂絲唯一不建議的事是滑手機，她歡迎民眾考慮戒掉這個習慣。

第四，不要太依賴午休。阿蒂絲說，滿分10分的午休也不能取代晚間適當的睡眠，她建議夜間睡眠會中斷或睡眠品質不好的人尋求醫師建議。