星座專家唐綺陽分析1/10～1/16星座運勢，本周會經歷水星停滯的過程，並在14日正式開始逆行，由於水星停滯和逆行時都是在水瓶座，所以需要注重溝通課題，也是調整市場策略的轉折點，若是過去有不當的言行舉止很可能被起底，不過這個狀態只會維持到26日，水星逆行回摩羯座後結束，在這為期2周的時間記得要好好反省。

此外天王星即將順行，會帶來截然不同能量場，狀況可能大變，有種山雨欲來的感受，應該提早做好準備。本周木星會從2度21分到4度4分，因此出生星盤有2-5度者，會受到木星加持，要好好把握機會。而本周還是太陽與冥王星合相的時期，每個人都不得不做出改變，且有許多重大決定，尤其是獅子座的朋友。

重要星象：水星將逆行，天王星準備順行，木星2-5度、日冥合相。

【工作注意：雙子、獅子、天蠍、摩羯】

雙子：能力充分發揮，工作效率高

獅子：有重要的女性貴人，要好好聆聽

天蠍：競爭的壓力，反而使人成長

摩羯：在海外或文化事業中追求夢想

【桃花注意：巨蟹、處女、射手、雙魚】

巨蟹：桃花機會來自愉快的友誼

處女：好壞要自行判斷，不要勉強

射手：有人可依靠，很有安全感

雙魚：中意想法一致的對象

【財運注意：金牛、水瓶】

金牛：有理才有財，多勞多得

水瓶：買得多也有收入，達到收支平衡

【健康注意：牡羊、天秤】

牡羊：別著急或粗心，當心跌打損傷

天秤：心事多、睡不好，需調節睡眠品質