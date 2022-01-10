預防腦中風動起來！美國心臟協會（AHA）提出「生活簡單七件事」（Life’s Simple 7），強調運動的重要性。台灣腦中風學會理事、台北慈濟醫院神經內科主治醫師林信光建議，可以選擇不勉強的有氧運動，每周中度運動150分鐘，或75分鐘費力運動。台灣腦中風學會理事、振興醫院神經內科主任賴達昌則提醒，生活習慣、藥物都要並行，三高藥物穩定後可減量，運動則是都不能停。

●該選什麼運動 預防腦中風效果比較好？

運動可分成「無氧運動」與「有氧運動」，林信光醫師說明，無氧運動強度高，例如肌力訓練，包含伏地挺身、拉單槓，或上健身房舉重，適合年輕人或心肺功能較好的65歲以上長輩，不過注意安全千萬不要勉強。

林信光醫師更推薦有氧運動，每周150分鐘中度運度，或費力運動75分鐘，中度、費力可以合併計算，就能有效預防腦中風。費力運動包含：跑步、登山、爬坡、騎快腳踏車、游泳、劇烈跳舞、網球單打、搬重物等；中度運動如：快走、健行、腳踏車、舞蹈、健康操，甚至平常洗車也算。

●國健署「運動強度」建議：

◎費力身體運動 (High-intensity Exercise)： 持續從事10分鐘以上時，喘到無法邊活動，邊跟人輕鬆說話。

◎中度身體運動 (Moderate-intensity Exercise)： 持續從事10分鐘以上還能順暢地對話，但無法唱歌。

◎輕度身體運動 (Low-intensity Exercise)： 不太費力的輕度身體活動，不能列入每週150分鐘身體活動累積量。

◎坐式生活型態 (Sedentary)： 僅止於靜態生活的內容，不能列入每週150分鐘身體活動累積量。

●中風患者 還是要運動！

即使是中風患者也需要運動，賴達昌醫師指出，復健的目標是讓患者有能力活動，復健過程中也會有運動的效果，雖然復健的患者病情比較嚴重，即使是恢復咀嚼、行走等能力，也需要不停訓練，「中風患者可以恢復到原來的八成就算不錯，而他的病人幾乎都能達標。」

賴達昌醫師建議，應根據中風程度選擇合適的運動，可求助神經科醫師，對於神經肌肉了解較深，能提供動作選擇、運動量的建議，他常告誡病人，「不只在復健中心運動，回到病房、家中也要持續運動。」

●運動注意以下事項 預防危險

林信光醫師說，第一，可先想想自己適合的運動，如果沒有運動習慣，建議先從輕度運動開始。第二，運動時盡量不要憋氣，以免血壓升高影響心肺功能，增加身體負擔，也不要過度伸展，以免關節受傷。第三，運動前一定要熱身5-10分鐘，運動後再花5-10分鐘收操。第四，運動應循序漸進，再慢慢增加強度。

賴達昌醫師強調運動要選對時間，他解釋，太陽出來後，光線會刺激人體分泌荷爾蒙，才有活力堆動身體活動，因此太陽高過地平線、山頭後再起床，曙光、天色微亮都不是好時間，恐增加運動的風險。

此外，林信光醫師提醒，運動中一旦出現頭暈、噁心、胸痛、呼吸困難，就應該停止運動，以免突發心血管疾病，更要避免跌倒。

●運動飲食無法控制 配合藥物效果佳

雖然運動好處多，賴達昌醫師說，有些身體問題很難改變，有人看到美食就是忍不住想吃，如果三高靠運動都無法改變，生活習慣、藥物應並行，藥物穩定後可減量，運動則是都不能停。

林信光醫師說，做好「人生健康七件事」–也就是要「運」動、減體「重」、不抽「煙」、健康飲「食」、顧好膽固「醇」、血「壓」、血「糖」，只要都做到，比沒做可減少中風機率90%以上。如果七件事盡力仍無法達標，就一定需要藥物的幫助，且沒有控制前不要隨意減量，以免反彈容易腦出血。若是中風病人，更要配合醫師，服用抗血小板、抗血栓等藥物，預防再次中風。