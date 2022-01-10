本周大盤在台積電、鴻海等權值股帶動下，再創歷史新高，可惜聯準會（Fed）利率會議記錄公布後，美股下跌影響台股投資信心，加上國內疫情有升高跡象，恐慌性賣壓再次出籠，導致本周台股來回一場空，週K線小跌43.3點，從技術面來看，KD指標從高檔交叉向下，上方賣壓過大，短線上恐難持續向上，預期大盤將18000-18500點間區間震盪機率較大。

每次股市下跌，都會淬煉出新的主流類股，過去的航運、鋼鐵殞落後，產生元宇宙概念股，建議可以在每次指數重挫時，觀察盤面上有沒有相對抗跌，甚至是逆勢上漲的類股族群，很有可能是下一波的主流，本周盤面相對強勢的族群有mini LED、防疫類股、航空雙雄，而防疫股受疫情影響較大，建議先觀察疫情的狀況後，再做決定。

蘋果最新的IPAD、MACBook使用mini LED技術後，非蘋陣營各家也相繼推出miniLED產品，將帶動相關類營收、獲利持續成長，盤面上表現最強勢為富采，發光二極體廠，為隆達電子與晶元光電合併的新公司，蘋果mini LE主要供應鏈，Mini LED占營收2成，去年全年產量約100萬片，經過擴產後，今年產量可達150萬，將帶動營收大成長，去年Q3每股盈餘1.91元，正式由虧轉盈，本周不畏大盤下跌，持續向上再創新高，短期內有望挑戰100元整數關卡。

海運價格持續上漲，塞港、缺櫃的問題依然難以紓解，海運效益低且成本高，當海運價格越來越接近空運時，許多廠商轉向採用空運送貨，時效性較高，空運需求提高，華航11月營收已經回到疫情前的水準，去年第三季EPS為0.5元，已達疫情前的高峰，本周股價同樣維持相對強勢，守在27元之上，本周大盤震盪卻逆勢抗跌，同樣值得進場布局，而長榮航股價同樣守在27元之上，去年底新買8架貨機，未來獲利同樣值得期待。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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