財政部7日公布2021年12月出口407.2億美元，歷年單月次高，全年進口值3811.7億美元、出口值4464.5億美元，皆創新高。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣對大陸出口中，以半導體為主的電子零組件高達1043.4億美元，占比55%，這是重中之重，這也是兩岸貿易的核心，是大陸需要台灣的地方。

財政部公布進出口數據顯示，去年12月單月出口407.2億美元，比前一年同期成長23.4%，全年出口4464.5億美元，比2020年的3453.4億美元成長29.4%，這是史上最猛的出口數字，出超652.8億美元，也是歷史之最。

謝金河在臉書發文，將這兩年台灣出口逐月列表，可以看出自2020年元月武漢封城，台灣的出口從250.7億美元起跳，到12月是330億美元，去年12月跳升至407.2億美元；台灣的出口從去年10月出現400億美元的數字後，一直都在400億美元以上，第四季寫下1224.2億美元的空前紀錄。

他預期，在外銷接單一直奔馳的情況下，台灣今年的出口仍然會往上走，但基期太高，成長會趨緩。

「台灣的出口是在新台幣匯率大幅升值的情況下，這是非常不容易的。最難得的是進口的內容，去年全年進口3811.7億美元，成長33.2%，進口成長幅度大過出口，這其中，台灣從國外進口的設備資本財689.8億美元，半導體設備87.8億美元，成長37.6%，這當中很多是從荷蘭ASML來的設備，台灣去年對歐洲雙邊貿易額大幅增長，源頭是這個。」

謝金河也指出，台灣去年對中國、香港的出口1889.1億美元，成長24.8%，順差達1047.4億美元，這個出口成長率略低於美國的30%，對東恊的32%，對歐洲的36.8%，不過仍然是出口的最大市場。不過，兩岸貿易依存度已從20年的43.4%降到42.3%。兩岸貿易內容，台灣對中國出口中，以半導體為主的電子零組件高達1043.4億美元，占比55%，這是重中之重，這也是兩岸貿易的核心，是中國需要台灣的地方，ECFA的延續，和台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧遭到停止出口，都存在兩岸貿易的微妙狀態。

他認為，台商回流投資台灣，這是出口大幅增長的重要原因，2020年台灣的出口成長4.9%，是全球最高的出口成長率，台灣在這一年超車俄羅斯、西班牙，成為世界第15大出口國，21年成長29.4%，仍然是前段班。

謝金河表示，南韓公布去年出口6445億美元，數字也很亮眼，新加坡前11個月約4100億美元上下，可能小贏台灣，而台灣可能再追過墨西哥，也許會跑到第14。接下來，台灣的出口要面對很高基期的挑戰。