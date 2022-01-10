台中第二選區立委補選，民進黨候選人林靜儀以88752票擊敗國民黨候選人顏寬恒的80912票當選；台北中正萬華區林昶佐罷免案，則因同意罷免有54813票、不同意罷免有43340票，雖然罷免同意票多於不同意票，但未過門檻5萬8756票，還差3943張，罷免案未通過。據入口網站《Yahoo奇摩》9日針對「台中第二選區立委補選與林昶佐罷免案結果出爐，你滿意嗎？」進行網路民調，居然補選及林昶佐罷免案各有42.9%、48.5%的網友表示不滿意。

《Yahoo奇摩》9日針對「台中第二選區立委補選與林昶佐罷免案結果出爐，你滿意嗎？」進行網路民調，截至10日早上6點30分，有24400人投票。34.7%的網友認為非常不滿意、8.2%的網友表示不太滿意、25.4%表示非常滿意、11.1%表示還算滿意，20.6%則表示不知道／沒意見。

另外，該民調也問到「林昶佐罷免案未通過，你滿意嗎？」有39.2%的網友表示非常不滿意、9.3%的網友則表示不太滿意，20.5%的網友表示非常滿意、10.7%還算滿意，20.3%則表示不知道／沒意見。

另外，該民調也對「這兩個選舉結果，你認為會影響到年底的縣市長選舉嗎？」進行網路民調，有32.0%的網友認為非常有影響、22.8%的網友認為還算有影響，14.0%認為不太有影響、10.4%認為完全沒影響，20.8%則表示不知道／沒意見。