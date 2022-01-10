美國紐約市布朗克斯(Bronx)的一棟公寓9日發生大火，至少19人死亡、63人受傷，其中32人命危，罹難者包括9名孩童，死亡人數恐怕還會再攀升。
根據美國有線電視新聞網CNN報導，紐約市消防局長尼格羅(Daniel Nigro)表示，9日早上11時不到，位於東181街33號的一棟19層公寓發生五級大火，起火點介於2、3樓的一間公寓，之後延燒兩層樓，濃煙竄至整棟公寓大樓。這起大火造成至少19人罹難，包括9名孩童，63名傷者中，有32人性命垂危，傷者大多是吸入性嗆傷，分別送往5家醫院治療。
紐約市長亞當斯（Eric Adams）指出，已知19人不幸死亡，數人傷勢嚴重，這可說是紐約史上最嚴重的火災之一。
大火發生原因還有待調查，消防局出動200名消防員救援，一個多小時後撲滅火勢。
文章來源：Major fire in Bronx apartment building leaves 19 people dead, including 9 children, officials say
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