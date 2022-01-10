郭書瑤（瑤瑤）近期忙著電影《再說一次我願意》的宣傳行程，日前她與片中的「最甜閨密」莫莉一起出席記者會，她完全不在意把鏡頭焦點分享給身為電影新人的莫莉，但卻出人意表對著當她助理的妹妹郭書瑜冒出一句玩笑話：「ㄟ，我現在要靠妳，狗仔才要拍我耶！」令人覺得啼笑皆非，而可愛的妹妹也立刻閃到鏡頭拍不到的地方直嚷著：「不要拍我、不要拍我。」看來瑤妹對於當個受人注目的公眾人物真的是一點興趣也沒有。

去年一月瑤瑤與妹妹（黑衣者）前往動物醫院，包緊緊的瑤妹露出一雙大眼也很吸睛。（圖／本刊攝影組）

是說瑤瑤這樣講對我們狗仔葛格也是不太公平啦！我們平常也是很喜愛瑤瑤，經常捕捉到她美麗的身影，只是自從瑤妹變成瑤瑤的助理之後，拍照總是會不小心帶到身材外型一樣好的妹妹，就會分心一下順手卡個幾張，為相差四歲的姐妹花的超強基因留下見證，去年一月本刊曾經拍到瑤瑤跟妹妹一起去動物診所，當天郭書瑤穿的是一套低胸輕便服裝，而瑤妹在旁邊戴著黑帽、身穿黑衣黑褲戴黑口罩，但一雙靈動大眼卻遮不了高顏值。

去年九月瑤瑤出席完活動在路邊拍照，性感的下半身曲線託怪風所賜展露無遺，妹妹在一旁專心滑手機。（圖／本刊攝影組）

而去年九月，瑤瑤和蔡凡熙及鼓鼓在誠品出席會員之夜活動，活動結束出來給活動方的攝影拍幾張美照，瑤妹就在一旁幫忙盯場拎包包，同樣是一身黑衣配牛仔喇叭褲，還微露鎖骨，低調不失性感；不過忽然颳起一陣風，將瑤瑤的長裙吹到緊貼在她的下半身，性感的臀型立現，狗仔葛格眼中心中都很明白，最愛的還是只有瑤瑤啦！而瑤瑤記者會上這一句玩笑話，也看得出姊妹倆個好感情。

瑤瑤常在社群網站分享與妹妹的合照，姊妹花的高顏值令人羨慕。（圖／翻攝自瑤瑤臉書）

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