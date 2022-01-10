金塊決定把前鋒波爾波爾（Bol Bol）賣到活塞，根據美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，活塞可以獲得波爾波爾，金塊取得後衛麥古魯德（Rodney McGruder）和一支今年次輪選秀籤。

活塞目前8勝30敗，只比東區墊底的魔術多1勝，金塊19勝18敗暫居西區第7。波爾波爾是金塊在2019年選秀次輪挑到的球員，他表現的機會很少，兩個多球季以來只上場328分鐘，平均每場6.2分鐘，得2.4分、1.2籃板。

波爾波爾前日遭到女友控訴是個花心大蘿蔔，居然一年之內被抓到出軌8次，但這不會影響活塞對他的興趣。波爾波爾是火鍋王馬努特波爾（Manute Bol）的兒子，身高218公分、今年22歲，對於正在擺爛重建的活塞，波爾波爾是比30歲麥古魯德更具未來性的人選。

次輪籤也不是沒用，金塊在2014年選秀次輪抽中過大獎，就是後來的聯盟MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）。約基奇是次輪第11順位，波爾波爾是次輪第14順位。

麥古魯德是選秀落榜的球員，上季活塞在一場比賽被勇士痛宰，比賽中雙方發生過爭吵，麥古魯德賽後走到勇士板凳區尋釁，但是沒人理他。客串球評的勇士後衛克雷湯普生（Klay Thompson）嘲笑說：「他在那裡幹什麼？他大概很不爽吧，因為他很快就要沒工作了。」還好活塞沒真的放棄麥古魯德，只是把他釋出再重簽了一份底薪合約，他本季場均2.5分、1.6籃板。