雅典地球動力學研究所（Geodynamic Institute）表示，希臘西北部今晚發生規模5.4地震，目前尚未收到傷亡消息。

德國地球科學研究中心（GFZ）稍早通報這起地震規模達5.8。

消防官員告訴路透社說：「我們目前還未收到有人員傷亡或災損的通報。」

雅典地球動力學研究所表示，震央在城鎮佛羅里納（Florina）附近，震源深度14公里。（譯者：蔡佳敏）1110110