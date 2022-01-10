希臘規模5.4地震 尚無傷亡通報 08:322022/01/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雅典地球動力學研究所（Geodynamic Institute）表示，希臘西北部今晚發生規模5.4地震，目前尚未收到傷亡消息。 德國地球科學研究中心（GFZ）稍早通報這起地震規模達5.8。 消防官員告訴路透社說：「我們目前還未收到有人員傷亡或災損的通報。」 雅典地球動力學研究所表示，震央在城鎮佛羅里納（Florina）附近，震源深度14公里。（譯者：蔡佳敏）1110110 花蓮增設2處地震參考點 預計可提升14％有效警報 陸港觀盤－兩關鍵投資 將成陸政策受惠產業 #通報 #希臘 #動力學 #地震 #地球 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 青海門源規模6.9強震 蘭新高鐵停運 04:102022/01/09 焦點新聞 尼加拉瓜附近海域地震規模6.2 尚無災損消息 03:152022/01/07 國際 規模5.9地震襲巴布亞紐幾內亞 深度僅19公里 11:432022/01/09 國際 近日地牛翻身 中央地調所公告3條新活動斷層 04:102022/01/05 生活新聞 劉品言預告《華燈初上》第3季驚喜 炎亞綸稱看電影遇地震這麼做 19:532022/01/06 娛樂 台中清晨4.5地震 先地鳴後搖晃 網嚇歪「以為921重現」 09:542022/01/08 生活 陸加強檢疫台灣活魚 貿易正常進行 04:102022/01/07 全球財經 規模6.6強震侵襲中國青海省 有可能造成「重大損害」 04:522022/01/08 兩岸 青海6.9級地震 啟動大陸國家地震三級應急響應 蘭新高鐵受損停運 11:452022/01/08 兩岸 專家：台灣10年內恐有規模7以上強震 04:102022/01/07 生活新聞 台灣2養殖場石斑 大陸禁止進口 04:102022/01/07 產業財經 國際熱門新聞 立陶宛將爆政治炸彈？專家曝2022與陸關係 - 國際 搶救立陶宛 歐盟動起來 法、德對北京表態了 - 國際 晚上睡不好？專家曝午休4大壞習慣要改 - 國際 恐怖預言成真 Omicron＋Delta最新變種誕生 Deltacron將成大魔王？ - 國際 美俄交鋒！為何向俄羅斯求援平亂？ 美國要哈薩克說清楚 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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