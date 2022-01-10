金馬影帝陳松勇於去年12月離世，享壽80歲，而他生前便規劃將200萬遺產留給照顧他多年的外傭Yule，也就是他口中的女兒，剩下的部分則引來二弟、三弟跳出來爭產，引起外界關注。不過，資深媒體人王瑞德近日上節目時也提到，過去白冰冰就曾暗示過兩人不單純的父女情，而他也說明兩人的真實關係。

資深媒體人王瑞德近日上節目時透露，與陳松勇頗有交情的白冰冰，過去曾在錄影空檔與人閒聊時，說道自己曾聽說行動不便的患者，可以利用「刺激」男性鼠蹊部及生殖器的方式來幫助復健，讓患者逐漸恢復知覺，說著說著，她便突然提起陳松勇，意外透露對方就是靠這個方式復健，而幫他復健的對象疑似就是「女兒」Yule，似乎暗指兩人的「父女關係」不太單純。

不過事後白冰冰解釋兩人是多年好友，這一席話都是開玩笑，然而因表達方式不當，使消息傳開後引起陳松勇的不滿，接受媒體採訪問到此事時，陳松勇也不好氣的回應「如果白冰冰願意，我可以讓她做」，白冰冰聽到此回應後則是笑著表示知道對方在開玩笑才結束這個話題。

隨後，王瑞德也補充說明，根據陳松勇周圍友人的說法，陳松勇過去確實有給Yule摸過「鮪魚肚」而不是鼠蹊部，兩人的關係在朋友們眼中真的就像父女間那樣親密而不是男女之情。

陳松勇與看護Yule之間的關係就像父女一樣親密。（圖／中時資料照）