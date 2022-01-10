男網球王喬柯維奇（Novak Djokovic）正與澳洲政府進行角力，他上訴簽證被取消一案將於今日舉行聽證會，希望能藉此暫留澳洲衛冕他的澳網冠軍，他這5天被留置在墨爾本的難民飯店。

代表澳洲政府的律師態度強硬，他請求聯盟巡迴法庭的法官安東尼凱利（Anthony Kelly）駁回上訴，並且要求喬柯維奇支付訴訟費。就算喬柯維奇贏得上訴（被法庭下令釋放），澳洲政府也打算再把他留置起來，律師請求法官把這一點說明清楚。澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）提出「即刻釋放的命令無法阻止澳洲政府再次拘留他。」

英媒BBC報導，就算法庭判決喬柯維奇的簽證有效，澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）仍有權力再次取消喬柯維奇的簽證，足以搞到他無法參加澳網，只不過這種強硬手段恐怕會讓澳洲政府大失顏面。

喬柯維奇的律師主張他在去年12月中再度感染過COVID-19，現已無症狀。依據「澳洲免疫技術諮詢小組」的建議，「重大疾病患者」在痊癒之後可以獲得最多6個月豁免期，也就是喬柯維奇暫時不需要施打疫苗。

代表澳洲政府的律師主張，去年12月確診COVID-19不等於重大疾病，喬柯維奇沒有理由藉口不打疫苗。另外諮詢小組也說過，確診者在無症狀之後被允許施打第一劑或第二劑疫苗。