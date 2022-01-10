金管會持續進行法規盤點，將不合時宜或重複的法規停用、簡化或整合，截至2021年8月底已檢討3023則法規，下架3008則不合時宜法規，目標在2022年6月底前完成逾2700則法令檢討，目標在2024年6月底前，將金管會成立前的9148則法規全數檢討完畢。

為逐步務實整理、調適各項金融法制，以利金融業者法遵、提升金融監理效能，金管會2020年6月啟動「主管法規簡化、整合及現代化方案」，透過滾動式檢討方式，將不合時宜、重複的法規予以停止適用、簡化或整合，並分為前後二階段加以執行。

金管會前階段針對財政部錢幣司（1981年1月底）、經濟部證管會（1981年6月底）以前時期的1256則法規進行檢討，已於2020年底完成，共有1254則法規因不合時宜而下架、經檢討後保留者共2則，整併重新訂定發布3則令釋。

金管會去年接續展開後階段檢討，首期檢視1981年2月1日至1991年12月31日間的1767則法令，共有1754則法規因整併、不合時宜而辦理下架，經檢討後保留13則，整併重新訂定發布9則令釋。

合計金管會啟動法規盤點後，前階段及後階段首期累計已檢討3023則法令，其中僅保留15則，其餘均自網站下架。後續規畫以1992年1月1日至1999年6月30日為第二期檢討範圍，經近期盤點後共有逾2700則法令，預計將在今年8月31日前完成。

金管會表示，目標在2024年6月30日前，將2004年7月1日金管會成立前的所有法令全部檢討完成。期許藉由務實法規檢討作業，逐步汰除不合時宜法令，重新發布符合現代意義的金融規範，以提升金融監理效能，減輕業者遵法成本。