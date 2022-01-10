桃園機場群聚擴大，Omicron又入侵社區，9日白天一口氣爆11例本土個案、晚間再增1人；已有桃園是否單獨升「三級警戒」的聲音傳出。醫師警告，因配合防疫隔離政策，本周將是春節入境高峰，許多人為了過年專程從國外回來，絕不能讓社區防線被突破！

專家認為，要是桃機群聚到過年前沒清乾淨，陸續有感染源不明的零星個案冒出來，那民眾過年期間就該「適度的限縮活動」，避免到處串門子。

台大兒童醫院院長黃立民直言，農曆春節前入境者多，屬於感染高風險期，民眾「沒什麼事就待在家裡」，絕對有助防疫。他提出5大重點：1、加開篩檢站，擴大篩檢量能；2、基層診所針對類感冒症狀加強篩檢；3、停辦大型活動；4、落實戴口罩和勤洗手；5、接種疫苗。

醫師認為，若真的要與國外返台親友見面，而且又不是同住家人，最好全程佩戴口罩，畢竟現在連兩劑疫苗都擋不住Omicron，在傳染力極強的情況下，多一分防護總是好的。