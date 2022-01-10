桃機手推車、居服員爸媽確診傳染給該就讀國小的孩子，該學校9日緊急公告停課14天，而該生的安親班同學也確診，讓另一所小學在10日凌晨也緊急宣布停課，一早仍有家長把就讀國小的孩子送到學校來，表示騎到半路聽到里長廣播停課才知道消息，也只能再把孩子帶回家自己帶。

由於安親班確診學生的學校是10日凌晨才緊急接到通知需停課14天，仍有零星家長不知道此消息，10日一早將孩子送到學校，看到校門緊閉才知道學校又停課。該校也是繼日前有學生家人確診預防性停課1天後，再度又要停課14天。

該校校長表示，10日凌晨1點收到有學生確診消息，因為時間太晚，已在早上6點處理緊急通知停課，由里辦公室等廣播及學校公告等向家長通知此消息，有些家長來不及處理安置問題仍把孩子送到學校，目前到校安置學生約10人。

家長也說，這波疫情看似擴大又變得更嚴重，雖然白跑一趟，還是把小孩帶回家自己帶比較心安，學校老師們也都很辛苦，希望疫情盡快獲得控制。