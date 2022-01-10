桃園機場爆發群聚感染並延燒到社區，根據最新採檢結果，已有2名國小學童確診，精神科名醫沈政男表示，要阻止Omicron在學童之間繼續傳播，必須趕在3天內完成疫調與隔離，因為Omicron的複製期從5天縮短為3天，但他最擔心的是傳染途徑，昨天再增2名同車清潔員確診，若戴口罩搭同一部車都能傳染，那麼代誌就大條了。

沈政男9日晚間在臉書發文指出，他最擔心的是到底搭大眾運具會不會傳染？因為昨天又新增2名同交通車的清潔員確診，如果清潔員真的因為同車相互感染，是否代表連坐捷運、公車也會感染，「那麼代誌就大條了」。

沈政男說，9日新增的12例確診中，最值得注意是手推車員（案17473）及居服員妻子（案17472）一家，原本5人群聚感染，但昨晚手推車員就讀國小的孩子也確診，導致該起群聚人數增至6人，而在昨晚緊急匡列之下，和手推車員孩子就讀同家補習班同學也確診，若要阻止這波傳播，必須趕快對班上師生或整個學校篩檢，務必在３天內完成所有疫調與隔離，因為Ｏmicron複製期已經從5天縮短到3天。

沈政男表示，只要疫苗與匡列隔離，在任何群聚發生時於3天內完成，速度比病毒複製還快，就能跑在傳播鏈之前，及時圍堵病毒，「跑得比omicron快，才能圍堵疫情；及時圍堵疫情，才能避免走向失控的暴增。」